Vježbe snage za 50+ ekipu

Trenerica je za Eat This, Not That otkrila više o važnosti redovite tjelesne aktivnosti nakon ulaska u pedesete godine, kao i podijelila najbolje vježbe koje možete početi raditi.

Prema njoj, trening snage "smanjuje rizik od ozljeda prilikom eventualnog pada. Sedam osnovnih obrazaca pokreta na koje se treba fokusirati su savijanje u kukovima, čučanj, povlačenje, guranje, iskorak, nošenje tereta i rotacija." Savjetuje da za očuvanje aktivnog načina života u zrelijim godinama u život uključite neke od ovih aktivnosti i vježbi.

Šetnja s ruksakom na leđima ("ruksanje")

Kako ističe trenerica, ova aktivnost "povećava učinkovitost niskointenzivnog kardio treninga. Ako tijekom hodanja dodate mali teret u ruksak, poboljšavate kardiovaskularno zdravlje, a istovremeno održavate mišićnu masu i gustoću kostiju". Ovisno o intenzitetu i težini tereta, neki čak primjećuju povećanje mišićne mase.

Iskoraci u hodu (Walking Lunges)

Kao prvu vježbu koju stariji od pedeset trebaju redovito raditi, trenerica je izdvojila iskorake u hodu. Pojašnjava da oni "jačaju cijelu donju polovicu tijela, od gluteusa i kvadricepsa do mišića listova. Budući da mnogi ljudi imaju sjedilački način života, ovo je izvrsna višezglobna vježba koja aktivira više mišićnih skupina i poboljšava ravnotežu".

Iskorak s rotacijom (Lunge Twist)

Još jedna vrsta iskoraka koju možete isprobati su oni s rotacijom. Cihlar tvrdi da "ova vježba aktivira više mišićnih skupina, uključujući i core, dok se rotirate prema savijenom koljenu, što dodatno poboljšava ravnotežu".

Vježbu možete kombinirati s iskoracima u hodu i rotirati trup sa svakim korakom, pazeći da vam je core aktiviran. Pripazite da ne zaokružujete leđa i držite ramena unatrag te prsa otvorena.

Izdržaj (Plank)

Vježba izdržaj odlična je za cijelo tijelo, a Cihlar smatra da se treba pronaći i u treningu osoba u pedesetima, ali i onih starije dobi. "Ovo je izvrsna vježba za cijelo tijelo koja ne zahtijeva puno tehnike. Jača trbušne mišiće, uključujući donji dio leđa, gornji dio tijela i noge", pojašnjava trenerica za Eat This, Not That.

Veslanje u pretklonu (Bent Over Row)

Kako prenosi Eat This, Not That, ova složena vježba cilja više mišićnih skupina u leđima. Ako se izvodi pravilno, jača trbušne mišiće i bicepse, a može pomoći i u smanjenju bolova u donjem dijelu leđa.

Potisak s prsa (Chest Press)

"Ova vježba ključna je za jačanje prsa i ruku te može poboljšati pokrete guranja u svakodnevnom životu", ističe trenerica i dodaje: "Može biti korisna za sportove poput plivanja i tenisa. Dodatna prednost je što vam jačanje ovih mišića može pomoći da se podignete s poda u slučaju pada."