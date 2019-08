7 loših navika koje trebate hitno mijenjati

Svatko od nas ima neke svoje male rituale i navike zbog kojih mislimo da se osjećamo bolje, ali su zapravo štetne.

Neke više, druge manje, no kad se sve stavi na hrpu, loše navike mogu nam donijeti puno problema u životu...

Stoga, evo sedam najčešćih navika koje trebamo promijeniti...

Čišćenje lice prije treninga - pranje lica odmah nakon treninga izgleda kao dobra ideja za one koji vode brigu o svojoj koži. Iako to obično zaboravimo učiniti i prije nego što počnemo trenirati. Važno je pravilno oprati lice i ukloniti svu šminku i prljavštinu prije treninga. Ako to ne učinite, onda se sve to kombinira s znojem i zatvoriti pore.

Gledanje u telefon - telefoni su najpopularniji uređaji, a način na koji ih držimo izravno utječe na našezdravlje. Dugo držanje među prstima, sa savijenim vratom i razvija se nešto što naziva "tech neck". Taj položaj može uzrokovati ukočeni vrat, mišićnu slabost i glavobolju.

Kava odmah nakon buđenja - šalica svježe kave za mnoge je ključan poticaj ujutro. Barem tako misle. Naša tijela proizvode hormon koji se zove kortizol, koji se također naziva "hormon stresa", jer se njegova proizvodnja povećava kada se bojimo ili pod stresom. Proizvodnja ovog hormona je ujutro velika, a kofein ometa ovaj proces. Tijelo tada stvara manje ovog hormona i više se oslanja na kofein, a mi dobivamo energetski poticaj iz kave umjesto iz vlastitog tijela.

Korištenje antibakterijskih sredstava - ništa ne ubija bakterije bolje od sapuna. Pokušajte prati ruke kad imate priliku, umjesto da upotrebljavate antibakterijska sredstva. Neki od nas su zaista zabrinuti zbog svih štetnih bakterija oko nas i stalno koriste sredstva za čišćenje ruku,a li uz stalno korištenje ovih sredstava bakterije mogu mutirati.

Odmrzavanje mesa - kad vam se žuri, samo izvadite paket smrznutog mesa iz zamrzivača i stavite ga pod vruću vodu kako bi se brzo otopilo. Ova metoda nije sigurna, baš kao ni ostavljanje mesa na sobnoj temperaturi cijeli dan dok ste na poslu. Čim meso postane toplije od 10°C, sve se bakterije koje su tamo počnu množiti. Iako dulje traje možete koristiti hladnjak ili hladnu vodu. Stavite meso u posudu s hladnom vodom i svakih 30 minuta dodajte novu vodu. Ili možete iskoristiti mikrovalnu pećnicu, ali budite oprezni.

Pogrešno tuširanje - čak i ako vam hladan tuš ne djeluje ugodno, treba ga uvesti na kraj tuširanja, jer ovaj postupak ima puno zdravstvenih dobrobiti. Naizmjenična topla i hladna voda pomoći će vam da poboljšate cirkulaciju, ojačate imunološki sustav, poboljšate stanje kože i čak se oslobodite stresa i potaknete mršavljenje. Samo 10-30 sekundi vrijedi truda zbog nevjerojatnih rezultata koje pružaju.

Zadržavanje kihanja - držanje nosa dok kišete može biti vrlo opasno. To može stvoriti probleme poput zadržavanje zraka u prsima, pucanje bubnjića u uhu ili utjecati na krvne žile u mozgu. Kihanje je prirodni način da se nos "resetira" i ukloni bakterije i prašine, bolje je ne prekidati ovaj proces.