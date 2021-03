7 blagodati zelenog čaja

Zeleni čaj tek je zadnih desetljeća dobio na popularnosti, iako su ga istočnjaci koristili odavno, jer ne samo da je ukusan već je i prllično zdrav.

Ovo je sedam glavnih blagodati koje nudi zeleni čaj.

Bolja moždana aktivnost - čaj ima smirujući učinak, ali može imati i pozitivan učinak na rad mozga. Prema studiji sa Sveučilišta u Baselu u Švicarskoj, konzumacija zelenog čaja utječe i na kognitivne sposobnosti i rad mozga. Rezultati studije povezali ispijanja zelenog čaja s poboljšanim pamćenjem zbog utjecaja kofeina i l-teanina, aminokiseline koja se nalazi u listovima čaja koja potiče opuštanje. Osim toga, istraživanje je sugeriralo da zeleni čaj može smanjiti tjeskobu.

Gubitak kilograma - zeleni čaj može vam pomoći ako želite izgubiti kilograme. Sokovi i drugi slični slatki napici uglavnom sadrže puno kalorija pa je stoga čaj zdraviji izbor. Redovito ispijanje zelenog čaja može vam pomoći u procesu mršavljenja što se može pripisati bioaktivnim spojevima koji se nalaze u čaju.

Može dovesti do duljeg života - prema studiji koju je objavio European Journal of Preventive Cardiology, redovita konzumacija zelenog čaja povezana je s dužim životnim vijekom. U istraživanju je sudjelovalo više od 100 tisuća zdravih ljudi koji su razvrstani u dvije skupine - osobe koje piju zeleni čaj i one koji ne piju čaj. U prosjeku su oni koji su redovito pili šalicu čaja živjeli dulje.

Pomaže kod lošeg zadaha - ako želite imati svjež dah trebali biste piti zeleni čaj. Naime, u studiji koju je provelo Sveučilište medicinskih znanosti Ahvaz Jundishapur, ispitanici koji su koristili zeleni čaj za ispiranje usta imali su svježiji dah.

Pomaže kod problematične kože - medicinski fakultet u Georgiji proveo je studiju koja je pokazala da je konzumacija zelenog čaja povezana je sa smanjenjem lezija psorijaze. Prema tome, ako imate problematičnu kožu možda biste trebali češće popiti šalicu zelenog čaja.

Pomaže u sprječavanju raka - Gholston ističe da su istraživanja pokazala da ispijanje zelenog čaja može pomoći u prevenciji razvoja raka zbog polifenola koji se nalaze u čaju, piše Eat this. Iako su ovakva istraživanja provedena u laboratorijskim uvjetima, rezultati sugeriraju da polifenoli mogu pomoći inhibiranjem proliferacije tumorskih stanica.

Snižava loši kolesterol - povišen kolesterol općenito nije dobar za zdravlje, a visok kolesterol može dovesti do povećanog rizika od srčanih bolesti. No, redovito ispijanje zelenog čaja smanjuje dvije vrste kolesterola - lipoproteinski kolesterol male gustoće, kao i ukupni kolesterol.

Što reći osim - pristavite čaj ;)