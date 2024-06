5 znakova da se ne krećete dovoljno

Ako cijeli dan sjedite zbog posla, vaše tijelo možda propušta ključne pokrete i koristi koje oni donose. Ako je to slučaj, postoji šansa da vam tijelo određenim pokazateljima želi skrenuti pozornost na to da mu je potrebno više kretanja.

Liječnica fizikalne terapije, Lisa N. Folden, izdvojila je najčešće znakove koji ukazuju na to da se u danu ne krećemo dovoljno.

Brzo se umarate - ako primijetite da se brzo umorite dok se penjete stepenicama ili hodate po trgovini, to je znak da bi vam koristilo više kardioaktivnosti u vašem svakodnevnom životu, prenosi Eating Well. "To se događa jer vaša pluća i srce više nisu naviknuti na rad iznad sjedilačkog nivoa. Ako puno sjedite tijekom dana, preporučuje se da u slobodno vrijeme trčite ili hodate uzbrdo. Održavanje tijela aktivnim i u kondiciji najbolji je lijek za umorno srce i pluća", objašnjava.

Napetost mišića - liječnica objašnjava da su "mišići poput gumenih traka. Što ih više rastežete i krećete, to su fleksibilniji. Kada prestanete s kretanjem, oni se ukoče ili zategnu. U osnovi, postaju kraći. Kada se to dogodi, možete smatrati da su svakodnevni pokreti neugodniji i izazovniji." Ako vam je neugodno obavljati svakodnevne pokrete, poput podizanja predmeta s poda, vrijeme je da dodate istezanje u svoju rutinu. Folden preporučuje da tri puta tjedno odvojite nekoliko minuta za istezanje.

Tužni ste ili loše raspoloženi - nedostatak tjelesne aktivnosti mogao bi biti jedan od razloga zašto osjećate pogoršanje raspoloženja. "Redovita tjelesna aktivnost uzrokuje da vaše tijelo proizvodi više 'hormona sreće', poznatih i kao endorfini", tvrdi liječnica. Osim mnogih drugih učinaka, endorfini izazivaju vrlo pozitivan osjećaj u tijelu koji vas općenito čini sretnijima i opuštenijima. Zato je važno što se više kretati kako bismo bili dobro raspoloženi.

Ukočeni zglobovi - zglobovi sadrže lubrikant nazvan sinovijalna tekućina. "Ta tekućina pomaže zglobovima da se glatko kreću bez boli. Kada se nađete nepokretni i ne vježbate često, proizvodnja te tekućine počinje usporavati i vaši zglobovi to osjete", ističe ona. Dodavanje malo hodanja u vašu rutinu i ostajanje dobro hidrirani pomoći će ponovnom protoku sinovijalne tekućine.

Zatvor - "Kada patite od zatvora, to je jasan pokazatelj da ili ne unosite dovoljno vlakana i vode ili se ne krećete dovoljno. Ležanje ili sjedenje većinu dana 'odličan' je način da zaustavite rad crijeva", kaže Folden. Da biste izbjegli zatvor crijeva, trebali biste se redovito kretati. Prošetajte tijekom pauze za ručak ili se potrudite ustati i protegnuti nekoliko puta tijekom dana. Vaše tijelo i crijeva bit će vam zahvalni, prenosi Eating Well.