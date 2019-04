5 vrsta ponašanja koja vam ne trebaju

Pasivno-agresivno ponašanje demonstracija je negativnih osjećaja, ljutnje i agresivnosti na diskretan način. Odlikuje se suptilnim komentarima ili postupcima koji ukazuju na to da se osoba ne slaže ili je nezadovoljna nekim postupcima.

Nažalost, ovakvo ponašanje može se pronaći u svim područjima života. Kako izgleda ovakvo ponašanje i kako se boriti protiv njega objašnjava Justin Bariso u knjizi "EQ Applied: The Real-World Guide to Emotional Intelligence". Za portal Inc. objasnio je kako to izgleda u našim životima:

Igrač - osoba koristi sarkazam ili neiskrene pohvale kako bi pokušala uništiti vaše samopouzdanje. Pokušavaju biti nejasni, ali točno znaju što rade.

Izbjegavanje - nakon što pristanete da se stvari odvijaju na određeni način, druga osoba vas izbjegava što je više moguće. Kada pokušate razgovarati, njihove usne su čvrsto stisnute, daju kratke odgovore, odbijaju se uključiti ili vam samo okrenu leđa.

Ljutnja - svi smo vidjeli ovo ponašanje kod djece, ali to čine i odrasli. Kada osoba nije dobila što je željela ili nije po njenom, iznenada postane tužna, ogorčena i uništi radost svima u prostoriji.

Površnost - ova osoba neće odustati od zadatka, izvest će ga površno ili s malo truda. Izvana će vas podupirati, ali tijekom zadatka vidjet ćete prave osjećaje.

Zaboravnost - u ovom slučaju osoba se slaže s nečim, ali onda jednostavno ništa ne napravi od dogovorenog. Često tvrdi da je "zaboravila", ali u stvarnosti uopće nije imala namjeru nešto napraviti. Ili jednostavno odugovlače do točke kada vili ili netko drugi mora preuzeti.