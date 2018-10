5 savjeta za podizanje imuniteta

Gripe i prehlade su na vratima, a jesen je tek počela... sjetite se kako je zimi. Ako vam je dosta noseva koji bole od ispuhivanja i maramica koje grebu, vrijeme je da poradite na svom imunitetu.

Stoga, evo pet savjeta kako ojačati imunitet na prirodan način:

Balans - snažan imunitet zahtijeva izbalansiranu prehranu koja će uključivati sve makro i mikronutrijente. Ovo podrazumijeva unos raznolikih namirnica, osobito hrane bogate vlaknima koja je presudna za dobar imunitet.

Hrana za crijeva - zdravlje je onoliko dobro koliko su nm zdrava crijeva. Dobre bakterije u našim crijevima odgovorne su za apsorpciju vitamina, minerala i ostalih hranjivih tvari koje putem hrane unosimo u organizam. Uravnotežena prehrana i izbjegavanje šećera uvelike će pomoći vašim crijevima da dobro rade.

Ljuto - ljuta hrana odličan je saveznik u borbi protiv infekcija. Ljuti začini bogati su željezom i antioksidansima i pravi su ubojice bakterija i virusa. Osim toga, kad temperature budu ispod nule, griju nam organizam. Najbolji protuupalni začin je kurkuma koja podiže vitalnu energiju u našim stanicama. Dodavanjem kurkume jelima ojačat ćemo imunitet.

Minerali i vitamini - za snažan imunitet važno je opskrbiti tijelo potrebnim mineralima i vitaminima. Vitami E, željezo, cink i selen ključni su u borbi tijela protiv infekcija. Vitamin C i cink u kombinaciji skraćuju vrijeme trajanja prehlade, ako do nje već dođe. Najbolji izbor vitamina E je ekstradjevičansko maslinovo ulje, a tu su još sjemenke suncokreta i orašasti plodovi. Cjelovite žitarice bogate su selenom, a vitamin C naći ćete u paprikama, citrusima, borovnicama, kelju, brokuli i krumpirima. Kako je sezona bobičastog voća kratka, prepručljivoje zamrznuti ga i koristiti ujesen i zimi. Organizam ćete opskrbiti cinkom tako što ćete jesti jaja, školjke, mliječne proizvode, tofu, mahune i crveno meso.

Željezo - vrlo česta pojava je niska razina željeza u krvi, no dobro je što ga u većini slučajeva možemo podići kroz prehranu i suplementaciju. Ako se osjećate iscrpljeno i konstantno umorno prvojerite razinu željeza u organizmu. Važno je napomenuti da uz namirnice bogate željezom treba unositi i vitamin C koji pomaže njegovu apsorpciju. Tijelo mora imati dovoljno željeza kako bi se učinkovito borilo protiv infekcija.