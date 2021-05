5 savjeta za motiviranje vježbanja

Vježbanje je nužda više nego potreba ili zabava - jednostavno, u ovom ludom ritmu života moramo odvojiti neko vrijeme, koliko god malo, kako bi se protegnuli i vježbali... barem petnaestak minuta dnevno.

Pandemija nas je okovala u domove i kuće i tek će rijetki odvažiti ići na vježbanje, dok će ostatak provesti dan doma, pred televizorom, sjedeći ili ležeći - a to ne može biti dobro za vas, nipošto.

Stoga, kako bi se uspjeli motivirati, evo par savjeta...

1. Kućne sprave su preskupe - ok, istina je da mnoge takve sprave koštaju, no istina je da vam one doista i ne trebaju. Sve što će vam trebati, ukoliko se odlučite vježbati kod kuće, jest par bućica. Slobodni utezi angažirat će više mišićnih grupa, a postoji i velik izbor vježbi. Internet vam stoji na usluzi.

2. Mrzim vježbati - nije lako pronaći motivaciju, pogotovo što za željene ciljeve treba mnogo truda i rada. Možda je najbolja metoda stati pred ogledalo svako jutro i razmisliti da li doista želite tako izgledati ili ipak možete naći vremena i volje za tjelovježbu. Uostalom i ljeto se bliži..

3. Nemam vremena - ovo je jedna od najčešćih isprika da se ništa ne uradi. Međutim mnogi će, pogotovo ženski spol ipak pronaći vremena za šoping ili tračanje uz kavu s prijateljicama. Dobra organizacija ključna je stvar. Tako se i tjelovježba može uklopiti u vaš raspored bez problema, samo vi to morate željeti.

4. Potrebno mi je društvo - to može biti i osobni trener ako ste baš potpuni početnik. U stvari, njegovo društvo se i preporuča. Kasnije možete upitati nekog od prijatelja da vam se pridruži, a velika je vjerojatnost da ćete upoznati i nove ljude u teretani, s kojima ćete moći vježbati i razmjenjivati iskustva.

5. Teretana je dosadna i predaleko - je li vam dnevna soba predaleko? Ako vam doista nedostaje motivacije da krenete u teretanu, možete početi vježbati u vašoj sobi. Samo nabavite neki od instrukcijskih videa (aerobik, pilates) koji vam odgovara i krenite. Kasnije kada razvijete naviku neće vam biti problem otići u teretanu.