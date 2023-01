5 savjeta za donošenje novogodišnjih odluka kojih se možete pridržavati

Kraj godine je vrijeme kada ponukani osjećajem novog početaka postavljamo ciljeve i planove. "Više ću vježbati", "Hranit ću se zdravo", "Čitat ću više knjiga" - najčešće su rečenice koje čujemo u svojoj okolini ili ih pak sami izgovaramo odbrojavajući dane do Nove godine. Prijelaz iz jedne kalendarske godine u drugu je vrijeme kada smo posebno motivirani za pozitivne promjene u svom životnom stilu, ali vrlo često zbog previsoko postavljenih ciljeva i nedovoljno razrađene strategije kako ih ostvariti, većina ljudi posustane u nekom trenutku.

Kako bismo trebali postaviti naše ciljeve da bi ih ostvarili? U nastavku teksta donosimo par prokušanih savjeta koji će zasigurno pomoći.

Nova godina, nove i bolje navike!

Početak godine mentalno većini ljudi znači i novi svježi start s određenim promjenama te je savršeno vrijeme za okretanje nove životne stranice. Prema istraživanju Expat Insidera, često se prilikom donošenja novogodišnjih odluka prvenstveno fokusiramo na zdrav način života.

S druge strane, studije koje su proveli istraživači sa Sveučilišta u Stockholmu [1]pokazuju da su ciljevi također često povezani s našim mentalnim blagostanjem. Oko 33 posto ispitanika odabralo je odluku o povećanju razine tjelesne aktivnosti, 20 posto njih usredotočilo se na mršavljenje, 13 posto na promjene prehrambenih navika, a 9 posto ambiciozno je odabralo osobni razvoj. Međutim, pokazalo se da nam je jako teško pridržavati se odluka i ciljeva. Vrlo često naša odlučnost da budemo bolji u Novoj godini nestane do Valentinova. Prema studiji Expat Insidera[2], do čak 80 posto ispitanika obično prekrši svoje odluke do tog vremenskog perioda.

Donošenje odluka je jednostavno. Nažalost, jednako jednostavno kao i njihovo kršenje. Realno je uzeti u obzir da stvaranje novih navika zahtijeva vrijeme i energiju. Kada donosimo odluke, često ne želimo razmisliti o troškovima i trudu koji su potrebni da ih se duže vrijeme držimo. Upravo ti faktori najčešće i ostanu izgovor za odustajanje koje na kraju negativno utječe na naše samopouzdanje i motivaciju te otežava svaki sljedeći pokušaj.

Za stvaranje nove navike potrebno je oko tri mjeseca. Proces motivacije sastoji se od 4 faze - inicijacija, ciljanje, održavanje i završetak, a nijedna od faza se ne može preskočiti. Obično si manje greške opraštamo u fazi održavanja, kada znamo da smo uspjeli usvojiti bar dio navika koje nam doprinose i mislimo da možemo dopustiti manja odstupanja, a da pritom ne poništimo sve postignuto.

Ako je vaš cilj održati svoje tijelo u formi, promijeniti svoje prehrambene navike ili se usmjeriti na samorazvoj, ali postoji sumnja i neznanje kako održati motivaciju za isto, ne brinite. U nastavku teksta donosimo 5 jednostavnih metoda i koraka koji će većini pomoći.

1. Odredite svoj cilj

Umjesto općenite izjave o budućnosti: "Smršavit ću", bolje je postaviti užu specifikaciju i plan. Tako je pametnije definirati - "Smršavit ću 5 kilograma vježbajući u teretani 3 puta tjedno" ili umjesto: "Želim poboljšati tjelesnu aktivnost" - "Napravit ću 10 000 koraka svaki dan." Takve specifikacije što točno želimo i koje aktivnosti će nas približiti cilju povećavaju šanse za postizanje istog.

2. Provjerite je li krajnji cilj u skladu s vašim životnim vrijednostima

Uvijek ćemo učiniti više napora da postignemo cilj koji za nas ima dublje značenje nego kad se fokusiramo na površne ciljeve.

Na primjer, ako želite ići u teretanu jer ćete se osjećati snažnije, mobilnije i samopouzdanije, vjerojatnije je da ćete to i ostvariti, nego da ste to radili kako biste izgledali bolje na društvenim mrežama.

3. Pravilno formulirajte svoje namjere

Načela "x" i "y" mogu biti učinkovita za ljude koji žele produbiti svoje znanje, pročitati više knjiga, slušati vrijedne podcastove ili sudjelovati u webinarima. Da biste uspjeli, sve što trebate učiniti je pravilno formulirati svoju namjeru. Ako se dogodi situacija "x", učinit ću "y", kao što je "čim dođem kući, počet ću čitati novu knjigu." Ova tehnika nam omogućuje da se programiramo na djelovanje jer točno određujemo što, kada i kako ćemo provesti. Ovo je vrlo učinkovita metoda - istraživanje Petera Gollwitzera pokazuje da povećava mogućnost izvođenja određene radnje za čak 200-300 posto!

4. Vizualizirajte proces

Zamislite put djelovanja, određene korake koji će vam pomoći da postignete svoj cilj. Nemojte se fokusirati samo na pozitivan ishod jer će vas to najčešće odvratiti od akcije. Postavite koherentan plan koji također uključuje scenarije za nepredviđene situacije i u slučaju da nešto pođe po zlu. Vizualizacija onoga što možete učiniti kada se pojave slabosti i problemi pomoći će vam da se nosite s negativnim mislima, a ako ih nadvladate, osjetit ćete zadovoljstvo i radost.

5. Procijenite svoj napredak na putu do finalnog cilja

Kako bi odgovorilo na potrebe korisnika, tržište neprestano razvija nove alate koji bi nam mogli pomoći u ostvarenju naših ciljeva i želja. Pomoć novih tehnologija može biti vrlo motivirajuća, jer nam svijest o malim postignućima može dati pozitivnu energiju i potaknuti nas na daljnje djelovanje. Stoga ih je vrijedno pratiti. Bez obzira koji osobni cilj postavili, nove tehnologije će nas podržati u njegovom ostvarenju pritom nam pokazujući svu metriku pa čak i najmanjeg postignuća.

„Znamo koliko je podrška nove tehnologije i tehnološki naprednih uređaja važna u održavanju motivacije, stoga dizajniramo naše proizvode imajući na umu ljude i njihove potrebe", - kaže Xu Dong, direktor Huawei Hrvatska. „Zahvaljujući Huawei uređajima, novogodišnje odluke mogu biti organizacijski jednostavnije i puno ugodnije za ispunjavanje. Sportske ciljeve mogu podržati inovativni pametni satovi koji ispunjavaju ulogu profesionalnog trenera, kao što je Huawei Watch GT3 Pro ili Watch GT 3 SE koji nude više od 100 različitih sportskih opcija i omogućuju izradu pametnog, individualnog plana vježbanja usklađenog s prijašnjim izvedbama i ciljevima treninga. Ako je cilj osobni razvoj i učenje, prilikom slušanja audio knjiga, podcasta ili tečaja stranog jezika, Huawei FreeBuds Pro 2 napredne slušalice s odličnim uklanjanjem buke će se pokazati kao najbolji asistent kojeg možete ponijeti bilo gdje. U ovakvim scenarijima, pametni telefoni poput flagshipa Huawei Mate 50 Pro ili iznimno dobrog i svestranog modela nova 10, dobivaju dodatnu vrijednost kao centralni uređaj putem kojeg kontrolirate funkcionalnosti i ostvareno. Ali osim umrežavanja nude i druge funkcije, poglavito radi zaslona koji štiti oči i nudi posebne opcije korištenja u svojstvu čitača e-knjiga", - dodaje Xu Dong.

Huawei će svojim uređajima biti uz sve svoje korisnike 365 dana u nadolazećoj godini kako bi ih podržao u novogodišnjim odlukama.