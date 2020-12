Danas je prvi dan zime - zimski solsticij

Nakon zimskog solsticija dani će postati sve dulji, a noći sve kraće. Zima će trajati do 20. ožujka 2021. godine

Što je zimski solsticij?

Na sjevernoj polutki zimski solsticij počinje svake godine 21. ili 22. prosinca, dok je taj datum na južnoj polutki 20. ili 21. lipanj. Zimski solsticij nastaje kada se sjeverna polutka Zemlje maksimalno udalji od Sunca. Dok kod nas ovim datumom počinje zima, na južnoj polutki počinje ljeto i najduži je dan u godini.

U nekim zemljama se zimski solsticij vidi kao sredina zime, iako se zapravo radi o samom početku ovog godišnjeg doba. U meteorologiji se računa da zima počinje oko tri tjedna prije samog početka zimskog solsticija, točnije zima počinje 1. prosinca u ovom slučaju.

Kako se slavi dolazak zime?

U brojnim kulturama se nekada slavio dolazak zimskog solsticija raznim ritualima jer se time označavala simbolička smrt i ponovno rođenje Sunca. Odnosno, rješavalo se loših navika i negativnih osjećaja, a prihvaćala se nada u bolje sutra s dužim i sunčanijim danima.

I danas se u nekim zemljama raznim festivalima i proslavama slavi ovaj dan. Tako se u Švedskoj ljudi okupljaju oko lomače, nazdravljaju i pričaju priče.

U Indiji se održava Makar Sankranti, jedan od najvažnijih festivala godine, a ove godine on pada na 15. siječanj. Ovo je slavlje posvećeno Sunčevom putu prema sjevernoj polutki, što donosi dulje dane te omogućava dobru žetvu. Osim toga, ovo predstavlja i priliku da se riješi negativnosti i prihvate bolji načini života.

U Kanadi se održava festival puštanja lampiona koje ljudi mogu sami izraditi. Također, ovaj običaj uključuje i ples, zabavu kao i glazbu te hranu.

U Velikoj Britaniji poznata je proslava zimskog solsticija u Stonehengeu, poznatim kamenim ostacima gdje posjetitelji imaju priliku ući u visoki tajanstveni kameni krug za ceremoniju izlaska sunca pod organiziranim vodstvom. Ova tradicionalna proslava se održava preko tisuću godina, a ove godine će se izlazak sunca moći pratiti online.

Kada će početi zima iduće četiri godine?

Zimski solsticij ne počinje uvijek na isti datum iz dva razloga. Prvo, jer na položaj Zemlje utječe gravitacijsko djelovanje Sunca i Mjeseca, ali i zbog kalendara, jer se Sunčeva godina ne podudara točno s kalendarskom godinom.

· Zima 2020.: počinje 21. prosinca 2020. i traje do 20. ožujka 2021.

· Zima 2021.: počinje 21. prosinca 2021. i traje do 20. ožujka 2022.

· Zima 2022.: počinje 21. prosinca 2022. i traje do 20. ožujka 2023.

· Zima 2023.: počinje 22. prosinca 2023. i traje do 20. ožujka 2024.

· Zima 2024.: počinje 21. prosinca 2024. i traje do 20. ožujka 2025.

Zašto dolazi do zimskog solsticija?

Zemlja se okreće oko Sunca i kada je zemlja nagnuta od Sunca, dolazi do zime na svakoj polutki, a kada je Zemlja nagnuta prama Suncu, dolazi do ljeta. Zemlja je općenito nagnuta na svojoj rotacijskoj osi i to je razlog zašto imamo četiri godišnja doba.

Osim solsticija, postoje i proljetni i jesenski ekvinociji koji se javljaju kada su sunčeve zrake izravno iznad ekvatora.

Zaključak

Zimski solsticij, odnosno prvi dan zime ove godine bit će 21. prosinca na sjevernoj polutki, a zima će trajati do 20. ožujka 2021. godine. Mnogi narodi diljem svijeta ovaj dan slave na različite načine kako bi se riješili negativnosti i označili početak boljih vremena i pozitivnih misli. Bez obzira na želje različitih običaja diljem svijeta, ono što sigurno donosi zima su dulji dani, a kraće noći.