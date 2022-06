5 razloga da jedete kupine

Kupine su mnogima od nas dostupne u našim lokalnim trgovinama, na poljoprivrednim tržnicama i, ako ih imate, dvorištima. Ako ne možete doći do svježih kupina, smrznute opcije su srećom dostupne tijekom cijele godine, piše nutricionistica Lauren Manaker za portal Eatthis.

Kupine su niskokalorične, nemaju dodanog šećera i pune su važnih hranjivih tvari. Jedna šalica svježih kupina sadrži:

60 kalorija14 grama ugljikohidrata

7,5 grama vlakana

42 miligrama kalcija

29 miligrama magnezija

30 miligrama vitamina C

Osim toga, kao i druge bobice, kupine sadrže antioksidativne polifenole, uključujući antocijanin (koji ovom voću daje jedinstvenu nijansu).

Uz nevjerojatan okus koji nudi kupine, njihovo jedenje može vašem tijelu dati neke velike prednosti ako u njima redovito uživate. Ako ste ljubitelj kupina, evo pet iznenađujućih učinaka jedenja ovih crnih ljepotica:

Možda ćete primijetiti poboljšanja u svom crijevnom mikrobiomu - vaš crijevni mikrobiom može imati dubok utjecaj na zdravlje crijeva, vaše imunološko zdravlje, pa čak i vaše mentalno zdravlje, a na njega utječu određeni izbori prehrane i načina života. Konzumacija bobičastog voća, uključujući kupine, može uzrokovati snažan pomak u gastrointestinalnim bakterijskim zajednicama i podržati zdrav mikrobiom crijeva.

Možda ćete smršaviti - konzumiranje voća povezano je s pozitivnim učincima na kontrolu tjelesne težine. Kupine su prirodno masne i bez natrija, nemaju dodanih šećera i relativno su malo kalorijske. Osim toga, vlakna koja se nalaze u ovim bobicama mogu pomoći u promicanju sitosti, što može pomoći u održavanju zdrave težine na duge staze.

Možda ste ublažiti upale - kronične upale povezane su s bolestima srca, moždanim udarima, karcinomima i drugim bolestima. Podaci pokazuju da ove bobice mogu pomoći u borbi protiv upale, a posebno ono uzrokovane pretilošću.

Možda ćete vidjeti kognitivna poboljšanja - kupine sadrže jedinstveni polifenol zvan antocijanin, koji se također nalazi u drugim namirnicama koje su prirodno plave ili ljubičaste boje (kao što su borovnice, ljubičasti kupus i ljubičasti krumpir). Podaci pokazuju da je ovaj polifenol povezan sa značajnim poboljšanjima pamćenja, pažnje i psihomotorne brzine, što kupine čini moćnom hranom za zdravlje mozga.

Osnažit ćete svoj imunitet - vitamin C je snažan nutrijent koji pomaže imunološkom zdravlju. Vitamin C doprinosi imunološkoj obrani i potiče aktivnost čišćenja antioksidansa, u konačnici podržavajući cjelokupno zdravlje osobe. Jedna šalica svježih kupina osigurava 30 mg vitamina C, što je preko 30% RDA.