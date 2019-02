5 namirnica koje vas mogu ubiti

Možda i najopasnija stvar koju činimo jeste konzumiranje bizarnih, često opasnih i otrovnih namirnica serviranih pred nas.

Donosimo vam popis nekih od najopasnijih namirnica koje možemo pronaći u našim kuhinjama čije jedenje može ugroziti naše zdravlje ili čak život kada odlučimo uzeti samo jedan zalogaj:

Bademi - postoje dvije vrste badema - slatki i gorki bademi. Gorki sadrže relativno velike količine vodikovog cijanida. Smatra se kako konzumiranje samo 7 do 10 sirovih gorkih badema može uzrokovati probleme za odrasle, a može biti kobno za djecu.

Krumpir - solanin je toksični glikoalkaloid iz krumpira, ali i drugog povrća kao što je patlidžan i rajčica koji se nalazi u i ispod kožice. On ima funkciju da biljku zaštiti od nametnika, dakle ima antifungicidno i antipesticidno djelovanje. Solanina ima i u svim ostalim dijelovima biljke. Najveći dio tog alkaloida skine se guljenjem krumpira zbog čega nema nikakve opasnosti za zdravlje. Suprotno općem mišljenju solanin je vrlo toksičan pa i male količine mogu izazvati akutnu intoksikaciju koju karakterizira povraćanje, znojenje, grčevi u želucu i crijevima, aritmije srca, glavobolja. Ako dođe do halucinacija i proširenih zjenica znak je to vrlo snažnog otrovanja. U najtežim slučajeva trovanje solaninom može završiti fatalno.



Rajčice - listovi i stabljika rajčice su otrovni, ali su zato njeni plodovi izuzetno zdravi. Listovi rajčice sadrže toksične alkaloide. Nedozrela, zelena rajčica je otrovna zbog alkaloida koji sadrži, ali se ta otrovnost gubi kiseljenjem, pa tako ukiseljena rajčica postaje svojevrsni specijalitet.

Sjemenke voća - sjemenke jabuka, trešnja i nekog drugog voća sadrže cijanovodoničnu kiselinu, otrovnu i u vrlo malim količinama. Stoga se suzdržite od njihova konzumiranja.

Tuna - može biti opasna zbog žive koju ta riba apsorbira. Nakon što je u vašem tijelu, živa će ili proći kroz vaše bubrege ili putovati do mozga i navodno vas izludjeti. FDA preporučuje da djeca i trudnice uopće ne konzumiraju tunu. Iako je malo vjerojatno da će vas konzumiranje velikih količina tune ubiti, bilo bi poželjno da kontrolirate tjedni unos te ribe.