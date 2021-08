5 namirnica koje ubrzavaju metabolizam

Metabolizam spominjemo svakodnevno - te ne radi mi metabolizam, usporio se, ubrzao se... a znamo li zapravo kako to sve skupa radi? Ne baš...

Naime, postoji nekoliko čimbenika koji utječu na rad metabolizma i brzinu pretvaranja hrane u energiju, a na neke od njih, poput genetike, ne možemo utjecati. No, na metabolizam može utjecati i hrana koju jedemo.

Nutricionistica Laura Burack navela je pet popularnih namirnica koje ubrzavaju metabolizam i pomažu u mršavljenju.

Avokado - avokado je možda jedna od najukusnijih i najraznovrsnijih superhrana na planeti. "Avokado vas održava sitima, a prepuni su vitamina, minerala, vlakana i masnoća zdravih za srce", kaže Burack za Eat this. Prema studiji objavljenoj u časopisu Nutrition Journal, avokado snižava metabolički sindrom kod odraslih, što je skupina stanja poput visokog šećera u krvi, viška tjelesne masti i povišenog šećera u krvi koji povećavaju šanse za razvoj srčanih bolesti.

Jaja - za ubrzavanje metabolizma ključno je unositi dovoljno proteina. Jaja su sjajan izvor proteina, a uz to imaju jako malo masnoća i kalorija. Burack navodi da ova hrana bogata proteinima znatno ubrzava naš metabolizam zbog tzv. termičkog učinka. "Jaja trebaju više energije iz tijela kako bi se probavila, što se također naziva većim termičkim učinkom (TEF) hrane, a to dovodi do ubrzavanja metabolizma", objašnjava Burack. Vaše tijelo će koristiti više energije kako bi probavilo jaja, ali ćete se uz to osjećati i amnje gladni kasnije. Nutricionistica dodaje da su jaja odlična namirnica i zbog toga što ćete se dulje vrijeme osjećati sitima.

Sjemenke i orašasti plodovi - sjemenke i orašasti plodovi su zdarve namirnice i odličan izbor ako želite nešto brzinski pojesti, a uz to su izvrsne i za rad metabolizma. Ove namirnice stabiliziraju razinu šećera u krvi i drže vas sitima između obroka, a također su bogate makro ugljikohidratima, proteinima i masnoćama, ističe Burack.

Voda - iako voda tehnički nije hrana, ona je jedna od glavnih komponenti koje ubrzavaju metabolitam. Ne samo da pomaže da se osjećate siti nego pomaže i u radu metabolizma, probavi hrane, apsorpciji hrane te u redovnom pražnjenju crijeva.

Začinjena hrana - začini su poznati po tome što su odličan način za ubrzavanje metabolizma. Prema istraživanju objavljenom u časopisu British Journal of Nutrition, začini poput đumbira, crnog papra, senfa i hrena dokazano povećavaju stopu metabolizma u mirovanju. "Neka istraživanja također pokazuju da začinjena hrana poput ljutog umaka može privremeno povećati vašu stopu metabolizma zbog kapsaicina, kemikalije koja se nalazi u čili papričicama", kaže Burack.