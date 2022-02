5 namirnica koje mogu uzrokovati upale

Akutna upala javlja se kod ozljeda, ali nekada može doći i do kronične upale. Ova vrsta upale nastaje kada vaše tijelo pokrene reakciju imunološkog sustava, unatoč tome što nije u opasnosti, piše Eat This, Not That.

Tijelo pokreće odgovor imunološkog sustava kada misli da su tijelo napali štetni patogeni. U početku šalje citokine i druge upalne stanice da se bore protiv problema i započnu proces ozdravljenja, što dovodi do oteklina, boli, crvenila kože i još mnogo toga.

Kronična upala može dovesti do raznih ozbiljnih bolesti poput raka i Alzheimerove bolesti. Iako određena medicinska stanja mogu dovesti do kronične upale, pušači, pretili i ljudi koji prekomjerno piju alkohol također su u povećanom riziku.

Određena hrana, poput pržene hrane ili prerađenog mesa, također izaziva upalu. Praćenje koje stvari pogoršavaju ovo stanje može vam dugoročno pomoći da se osjećate bolje. Dok mnoge stvari očito pogoršavaju upalu, neke se tajno provlače, a mogu izazvati reakciju.

Energetske pločice - energetske pločice također mogu biti izvor unosa dodatnih prerađenih ugljikohidrata koji podupiru upale. "Možete ih zamijeniti komadom voća i običnim orašastim plodovima bez dodanog šećera. Kombinacija će vam dati slatkoću i hrskavu teksturu sličnu energetskoj pločici, ali bez dodanog šećera. Također ćete dobiti vlakana, za koje se pokazalo da smanjuju markere upale", dodaje stručnjakinja.

Meso - možda ste čuli da prerađeno meso izaziva upalnu reakciju, ali životinjski proteini, općenito, također mogu dovesti do istog stanja. Umjesto toga, ova liječnica preporučuje biljnu prehranu ili prehranu baziranu na cjelovitim žitaricama, orašaste plodove, sjemenke, mahunarke, voće, povrće i slično, jer su sve te namirnice protuupalne, pune vlakana, vode, vitamina i minerala.

Preljevi za salatu - velike količine šećera u prehrani doprinose povećanju upala. A ono što mnogi ljudi ne znaju je, dodaje Burdeos, da se šećer dodatno unosi kroz preljeve za salatu. "Zamijenite kupovni preljev za salatu svojim vlastitim na bazi maslinovog ulja. Maslinovo ulje je dobar izvor omega-3 masnih kiselina koje mogu inhibirati upalu. Za kremastu teksturu pomiješajte ga s avokadom koji je također bogat omega-3 masnim kiselinama", savjetuje Burdeos.

Smrznuti jogurt - iako možda smrznuti jogurt smatrate "zdravim rođakom" sladoleda, određeni smrznuti jogurti imaju toliko šećera da razbijaju svaku sliku o zdravom desertu.

Začini - mješavine začina omogaćuju okus svakog jela, ali mogu sadržavati umjetna bojila koja također mogu dovosti do upale, piše Eat This, Not That, pozivajući se na više znanstvenih članaka prema kojima su boje za hranu povezane s različitim bolestima, poput crijevnih upala i neuroloških stanja.