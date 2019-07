5 načina za usporavanje starenja

Starenje je prirodni proces kojine možemo izbjeći, što neke od nas rastužuje. Neki samo pokušavaju ne razmišljati o starenju. Ali znanstvenici su otkrili metode koje nam mogu pomoći da usporimo ovu fazu života.

Aktivan mozak - vašem mozgu je također potrebna vježba, pa mu priuštite mentalni trening kako biste smanjili rizik od demencije i Alzheimerove bolesti. Studije su pokazale da vježbanje mozga dovodi do poboljšanog kognitivnog funkcioniranja. "Najbolji načini da vaš mozak bude aktivan i oštar je vježbanje aktivnosti koje fokusiraju um", kaže dr. Jani za BestHealth. „Neprekidno učenje novih stvari ili širenje znanja u struci također jako pomažu", dodaje. Dr. Dewar također predlaže društveni angažman, hobije i križaljke. "Rješavanje problema održava mozak u procesu rada", kaže dalje.

Mentalno zdravlje - mentalni poremećaji, uključujući zlouporabu različitih supstanci, mogu ubrzati proces starenja. U istraživanju objavljenom u kolovozu 2018. analizirali su više od 60 000 pretraga mozga ljudi u dobi od 9 mjeseci do 105 godina. Skupina istraživača sa Sveučilišta Johns Hopkins otkrila je da ove bolesti mogu uzrokovati prerano starenje: shizofrenija (u prosjeku smanjuje životni vijek za 4 godine), zlouporaba kanabisa (do 2,5 godine), bipolarni poremećaji (do 1,6 godina), poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje (za 1,4 godine) i zlouporaba alkohola (za 0,6 godina).

Vježbe snage - iako možda mislite da je aerobna tjelovježba sve što trebate učiniti da biste ostali fizički aktivni, dodavanje treninga snage vašoj fitness rutini pomaže vam da živite dulje,prema Harvard Medical School. Nedavno istraživanje Penn Statea pokazalo je da su stariji ljudi koji su dvaput tjedno vježbali snagu imali manji rizik od smrti. "Trening s utezima ključ je jer omogućava mišićima da imaju snagu i izdržljivost kako bi se tijelo kretalo tijekom svakodnevnih aktivnosti", kaže Kerry J. Stewart, direktor kliničke fiziologije Medicinskom fakultetu Sveučilišta Johns Hopkins.

Zdrav prehrana - prehrana nisu samo okusi i zabava. Znanstvenici su već više puta dokazali da smanjenje unosa kalorija može stvarno usporiti starenje i smanjiti rizik od bolesti povezanih sa starijom dobi. Ali to ne znači da ne možete jesti svoj omiljeni kolač. Studija provedena 2018. godine pokazuje da vrijeme kada jedete i količina hrane koju unosite imaju učinak protiv starenja i smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, raka i demencije. Glavno pravilo je uključivanje povremenog posta.

Životni stil - znamo sve o važnosti vježbanja, zdravoj prehrani i lošim navikama. Međutim, u 2018. godini dokazano je da bi te činjenice doista mogle produljiti vaš život za više od 10 godina. Istraživanje koje je trajalo 34 godine pokazalo je da ako ljudi prestanu pušiti, imaju zdrav indeks tjelesne mase između 18,5 i 24,9, vježbaju 30 minuta svaki dan, smanje količinu alkohola i slijede zdravu prehranu, muškarci imaju priliku produljiti život do 12 godina, a žene do 14 godina.