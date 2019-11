5 mitova o vježbanju

Vježbanje je, naravno, dobro za zdravlje, ali ne trebate pretjerivati. Posvećenost od sto pedeset posto može biti i nezdrava. Postavljajte si izazove kako biste bili zdraviji, ali pazite i da ne radite štetu vašem zdravlju

Upravo zbog toga, evo i mitova u koje morate prestati vjerovati kako biste na vašem putu bili manje opterećeni i više uspješni.

Dodaci prehrani - za izgradnju mišića potrebni su nam proteini, ali njih možemo dobiti i iz hrane. Kupnja proteinskih shakeova i dodataka zapravo je kupnja bjelančevina izvađenih iz hrane i serviranih u obliku praha. Naravno, nema ničeg lošeg u pijenju proteinskih dodataka, ali i redovito vježbanje i zdrava prehrana bit će dovoljni.

Gornji dio tijela - dosljednost u vježbanju mišića gornjeg i donjeg dijela tijela stvorit će bolju simetriju i povećati zdravlje kostiju. Zahvaljujući mišićima na bilo kojem dijelu tijela nećete izgledati kao muškarac, nego odlično i zdravo.

No pain, no gain - guranje tijela do kranjih granica može povećati izdržljivost, ali guranje tijela do stanja u kojem jedva osjećate noge može biti i opasno. Mala nelagoda nakon vježabnja je prirodna, ali trajna bol nije. Iz glave izbacite ideju da nakon vježbanja morate biti u bolovima. Naravno, jač bol, odnosno upala mišića normalna je ako tek počinjete vježbati ili ako ste se vratili treningu nakon duže pauze, ali dugotrajno i redovito vježbanje vam ne smije uzrokovati bol.

Pauze u vježbanju - ako se ne koriste duže vrijeme, mišiću gube napetost i atrofiraju. Sa smanjivanjem mišića naš metabolizam se usporava i smanjuje se sposobnost sagorijevanja kalorija. Međutim, naš apetit ostaje isti kao kad smo vježbali zbog čega se lakše debljamo. Zato nikad nije dobro manijakalno vježbati, a onda se zaustaviti kada izgubite kilograme.

Trbušnjaci - da biste imali isklesan trbuh, on prvo treba biti ravan što znači da vam treba vitko tijelo. Kako biste dobili "six pack" morate sagorjeti masni sloj s trbuha. Trbušnjaci nisu dovoljni za takav rezultat - trebate se prije svega zdravo hraniti i redovito vježbat i pod vježbanjem ne mislimo samo na trbušnjake.