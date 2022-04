5 mitova o mobitelima

Mobiteli su preuzeli svijet, da se ne lažemo - to je sve što vidite kad ljudi sjede u kafićima, tramvajima, autima, doma... no, čim je toliko zanimljiva stvar, ima i mitova koji rastu kako vrijeme prolazi... pa da vidimo o čemu se radi.

Baterija se mora isprazniti do kraja - netočno. Ova teza potječe iz vremena kad su baterije najčešće bile nikal-kadmijeve. Današnje litij-ionske bi baš trebalo staviti na punjenje prije nego li se potpuno isprazne. Steffen Herget preporučuje da se baterija ne pušta na ispod 20% kapaciteta, zbog toga što je upravo potpuno pražnjenje može oštetiti.

Bolje je ne ažurirati telefon jer ga to usporava - netočno. Njemački stručnjak Steffen Herget preporučuje korisnicima da redovito ažuriraju telefone kako bi si omogućili nove značajke i zaštitili se od sigurnosnih propusta. Iako stariji uređaji, u rijetkim slučajevima, mogu usporiti zbog ažuriranja, nema drugog načina jačanja sigurnosnih postavki.

Svaki pametni telefon smije se smočiti - pa ne baš, to ovisi o količini vlage. Nekoliko kapi neće naštetiti pametnome telefonu. IP kod štiti telefon od prodiranja prašine i vode te su svi moderni pametni telefoni do neke mjere zaštićeni. No ako vam telefon upadne u vodu, može prestati normalno funkcionirati usprkos IP zaštiti.

Virus se može dobiti SMS-om - netočno. Virusi se na ovaj način ne mogu prenijeti, kaže Herget. Ipak, kriminalci mogu putem SMS-a na pametni telefon poslati link koji vodi na stranice koje vam mogu ukrasti podatke ili skinuti štetni softver.

Visoka razlučivost znači dobru kvalitetu kamere - netočno. Kvaliteta fotografija snimljenih modernim pametnim telefonima ne ovisi o broju megapiksela, već o kvaliteti leća, senzora i drugih tehničkih komponenata. Osim toga, softver kamere ima sve veću ulogu u kvaliteti slike, pogotovo pri fotografiranju u mraku ili u uvjetima lošeg osvjetljenja.