5 loših navika koje ubijaju vezu

Najbolje veze padaju na najjednostavnijim problemima - neke stvari jednostavno ne shvaćamo dovoljno dobro da biste oboje ostali zajedno.

Upravo to je tema ovog članka - pet najgorih navika koje trebate pod hitno promijeniti kako biste ostali u dobroj vezi, koja vam je inače dobra i osjećate se ugodno u njoj, ali...

Loš tajming - nemate dobar osjećaj za vrijeme ako do svađa dolazi za vrijeme romantičnih večera, obiteljskih okupljanja i onih rijetkih trenutaka kad konačno imate malo vremena jedno za drugo. Razgovor je izrazito važan za uspjeh veze, ali neće riješiti problem ako se vodi u neprikladnom trenutku. Umjesto da jednostavno izbacite bijes iz sebe, recite partneru: "XY me muči, možemo li o tome večeras razgovarati?" I nikad, baš nikad s takvim razgovorima ne započnite putem SMS-a ili e-maila.

Kad prošlost diktira sadašnjost - ako sadašnjeg dečka/curu teretite za pogreške bivšeg partnera, još uvijek niste ostavili prošlost iza sebe i krenuli dalje. Ako partneru branite izlaske jer se bojite da će vas prevariti kao bivši, samo ćete stvoriti nove probleme u novoj vezi i opteretiti vašu zajedničku sreću. Pokušajte zapisati činjenice koje vas tjeraju na sumnju i pitajte se jesu li doista opravdane i sliče li starim problemima. Pitajte se zaslužuje li partner doista vaše nepovjerenje i ljutnju ili se samo "iživljavate" na njemu zbog starog tereta.

Natjecanje - uvijek imate na umu što ste vi učinili za njega, a on za vas i jedva čekate da ga podsjetite kako ste vi posljednji put izašli s njegovim prijateljima pa sada od može s vašim? Međutim, cilj veze nije sakupljanje bodova i pobjeda nad partnerom. Takvim ponašanjem ne možete baš ništa osvojiti, djetinjasto je i zapravo je iskaz vaše nesigurnosti, jer vam se čini da vas partner ne razumije, ne sluša i da mu nije dovoljno stalo. Prije nego što ga optužite da nikad ne pere suđe i nikad ne plaća gorivo, prisjetite se svega što on radi umjesto vas.

Nezadovoljstvo izgledom/tijelom - ako se skrivate i pokrivate da vas partner ne vidi bez odjeće, njegovi komplimenti vam stvaraju nervozu i pitate se što tako zgodna osoba zapravo radi s vama, vjerojatno imate problem s vlastitim tijelom. Nesigurnost nije dobra za vezu jer ubija bliskost i oduzima dio slobode, zaigranosti i spontanosti (npr. seks samo u mraku ili pod utjecajem alkohola). Problem se može riješiti prihvaćanjem vlastitog izgleda i povjerenjem u partnera. Ako pohvali vaš izgled, vjerujte mu, zašto bi lagao. Drugi korak je da počnete otvoreno pričati o svojim nedostacima kako bi partnera upoznali s time što vam muči te riješili neke vlastite fizičke nedoumice.

Vikanje - bilo da je riječ o svakodnevnim sitnicama ili stvarnim problemima, vikanje i deranje još nije riješilo niti jedan problem. Ako se izderete na partnera, za očekivati je da će vam on uzvratiti istom mjerom i da ćete upasti u začarani krug iz kojeg se ne može izroditi ništa dobro. Agresivan ton je znak da niste sigurni u parterove osjećaje, ali ako se uvijek na njega izderavate samo ćete ga dodatno udaljiti od sebe. Prije nego što povisite glas, postavite si stoga pitanje je li razina vaše ljutnje proporcionalna s problemom i jeste li zapravo bijesni iz nekog sasvim drugog razloga. Razgovor uvijek počnite s "ja mislim da si me trebao nazvati, jer... ", a ne "ti me nisi nazvao, tebi nije stalo."