5 grickalica koje debljaju

Postoji niz namirnica koje vas uporno žele ostaviti na istoj težini, ako ne i na većoj... a to vam sigurno smeta.

Zato, ovo su grickalice zbog kojih se debljate pa biste ih trebali izbaciti iz prehrane ako želite smršavjeti.

Čips - postoji nekoliko razloga zašto je čips problematičan. Ne samo da izaziva ovisnost pa ne možete pojesti samo par zalogaja, nego uzrokuje i debljanje, pokazalo je istraživanje s Harvarda. Ako imate naviku pojesti vrećicu čipsa, a želite smršavjeti, trebali biste izbaciti ove grickalice iz prehrane.

Čokolada - ako ponekad pojedete nekoliko kockica tamne čokolade, to nije problematično. Naprotiv, nekoliko istraživanja pokazalo je da tamna čokolada ima i neke zdravstvene blagodati. No, ako često jedete mliječnu čokoladu to može imati i neke negativne posljedice. Mliječna čokolada je vrlo kalorična i bogata šećerom, a studija objavljena u časopisu American Journal of Clinical Nutrition otkrila je da je upravo mliječna čokolada povezana s najvećom gustoćom energije što znači da ova namirnica uzrokuje debljanje.

Pereci - iako se čini da su pereci bolja opcija od čipsa, u stvarnosti nije baš tako. Pereci su puni soli, a istraživanje objavljeno u Journal of Nutrition, sol zapravo zbunjuje biološke procese koji vam govore kada ste siti. Na kraju ćete pojesti više što će dovesti do debljanja.

Voćni kompoti - voćni kompoti su još jedna namirnica koja sadrži velike količine šećera, piše Eat this. Osim toga, kompoti neće utjecati samo na vašu težinu nego i na vaše raspoloženje i mentalno zdravlje. Studije su otkrile da je veća konzumacija šećera povezana s većom stopom simptoma depresije.

Zaslađene pahuljice - brojne pahuljice sadrže veliku količinu šećera pa ih ne biste trebali prekomjerno konzumirati. Osim toga, pahuljice koje su bogate šećerom ne biste nipošto trebali jesti za doručak. Umjesto toga, dan započnite nekim laganim međuobrokom. Prema studiji objavljenoj u časopisu Annals of Nutrition and Metabolism, oni koji su doručkovali zobene pahuljice bili su dulje sitni, manje gladni i konzumirali su manje kalorija za vrijeme ručka u odnosu na one koji su za doručak jeli porciju pahuljica.