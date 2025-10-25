Jesu li zaista pronađene piramide na Antarktici?

Na popularnim internetskim „istraživačkim" forumima i YouTube kanalima povremeno se pojavljuju tvrdnje da je na kontinenti Antarktika otkrivena stara civilizacija te da postoje piramide visoke stotine metara. Konkretno, često se navodi da je u planinskom lancu Ellsworth Mountains, posebno u južnom dijelu zvanom Heritage Range, pronađen „piramidalni" vrh - najčešće se spominje vrh koji se pomoću satelitskih snimaka doima poput savršene piramide.

No - krajnji zaključak stručnjaka je: ne postoje dokazani ljudski izgrađeni piramidi na Antarktici.

Što su zapravo ti "piramidalni vrhovi"?

Radi se o geološkim tvorevinama - planinskim vrhovima koji vire iz ledenog pokrova, nazvanima „nunataci" (engl. nunatak) - stjenoviti vrhovi okruženi ledom ili snijegom.

Jedan najčešće citirani primjer: vrh oko koordinata 79°58′S 81°57′W, približne visine oko 1 265 metara (oko 4.150 stopa) - koji svojim oblikom podsjeća na piramidu.

Geolozi objašnjavaju da je oblikovanje takvih vrhova rezultat prirodnih procesa - na primjer erozije uzrokovane ciklusima smrzavanja i odmrzavanja, pomicanja ledenjaka, vjetra i snijega.

Kao što kaže geolog Eric Rignot: „Ovo je samo planina koja izgleda kao piramida."

Zašto se šire tvrdnje o piramidama?

Na internetu i u dokumentarnim sadržajima često se spekulira o izgubljenim civilizacijama, vanzemaljcima ili skrivenim bazama ispod leda. Ti narativi su senzacionalni i privlačni, ali ne podržavaju ih znanstveni dokazi.

Sama činjenica da nešto izgleda kao piramida ne znači da jest - ljudska tendencija da u prirodi prepozna arhitektonske oblike (dejanje poznato kao pareidolia) igra ulogu.

Kontinent Antarktika je ekstremno neugodnu za trajni ljudski boravak i nema dokaza o civilizacijama koje bi gradile monumentalne strukture tamo prije pojave ledenih pokrova kako se ponekad tvrdi.

Što kažu znanstveni izvori?

Prema vodiču za istraživanja Antarktike: „Ne postoji nikakav dokaz za čovjekom izgrađene piramide na kontinentu."

Članak na HowStuffWorks potvrđuje da „piramida u Antarktici nije zapravo piramida" i da je riječ o običnom vrhu planine.

Znanstveni konsenzus: oblik takvih vrhova može biti vrlo sličan piramidi, ali je geološkog, a ne arhitektonskog ili civilizacijskog porijekla.

Sve u svemu, iako je vizualno efektno i intrigantno kada satelitske snimke prikazuju planinski vrh koji izgleda kao piramida na jednom od najzabačenijih mjesta na planetu, realnost je znatno jednostavnija: riječ je o prirodnoj formaciji, ne o ljudskoj izgradnji.