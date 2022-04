4 sjajne vježbe za koju ne trebate opremu

Vježbanje je obavezna stvar, nadamo ste da ste do sada već to shvatili... no, kada si ovako maksimalno olakšate, manje je vjerojatno da ćete pronaći neku izliku za neodrađivanje treninga.

Ove četiri vježbe ne traže nikakvu opremu, ne morate zbog njih u teretanu, a učinkovite su i vidjet ćete rezultate.

Bicikl trbušnjaci - zamislite normalne trbušnjake, ali s pomakom. Suprotno rame privlačite suprotnom koljenu i izmjenuje strane. Ova vježba super je za trbušne mišiće, piše Pinkvilla.

Čučnjevi - čučnjevi sagorijevaju kalorije i odlični su za mršavljenje, također, smanjuju rizik od ozljeda koljena i zglobova. Stanite u raskorak tako da su stopala udaljena otprilike kao ramena. Kada radite čučanj leđa neka ostanu ravna, trbušni mišići stisnuti, a prsa visoko. Kada se vraćate iz čučnja, gurajte iz peta i na vrhu stisnite mišiće stražnjice.

Izdržaj na podlakticama - ovo je vježba za cijelo tijelo, iziskuje snagu i ravnotežu. Zbog toga jako rade trbušni mišići. Zauzmite poziciju, tijelo vam mora biti potpuno ravno, bez savijanja kralježnice, pazite da vam kukovi ne vise prema podu. Držite poziciju 30 sekundi do minute.

Most - izvođenjem ove vježbe aktivirate trbušne mišiće i stražnji dio tijela. Ova vježba odlična je sama po sebi, a može biti i super za zagrijavanje. Lezite na leđe, savijte koljena sok su vam stoplala ravno an posu, a ruke uz tijelo. Podižite stražnjicu s poda, aktivirajte trbušne mišiće i na vrhu pokreta stisnite gluteuse. Polako se vratite u početnu poziciju i ponavljajte.