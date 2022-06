4 neobična znaka dehidracije

Kada osoba dehidrira, osim vode gubi i elektrolite kao što su sol i kalij koji su neophodni za osnovne tjelesne funkcije.

Važno je paziti na to koliko tekućine unosite, osobito ako se zbog prevelikih vrućina jako znojite ili povraćate zbog nekog zdravstvenog problema.

Žeđ je najočitiji simptom dehidracije, no neki drugi znakovi dehidracije nisu tako očiti. Studija iz 2020. objavljena u časopisu The Journal of Physiology da tijelo s vremenom slabije detektira znakove dehidracije. Evo nekih simoptoma dehidracije koje nipošto ne biste smjeli ignorirati.

Grčevi u mišićima - šđto se više tijelo zagrijava, bilo zbog temperature ili vježbanja, to je veća vjerojatnost da će se javiti grčevi u mišićima zbog načina na koji toplina djeluje na mišiće. Promjene u elektrolitima kao što su natrij i kalij također mogu dovesti do grčeva u mišićima.

Loš zadah - slina ima antibakterijska svojstva, a dehidracija može spriječiti tijelo u proizvodnji sline. Zbog toga se u ustima može povećati količina bakterija, što može dovesti do lošeg zadaha. To je jedan od razloga zašto ujutro kad se probudimo imamo loš zadah. Proizvodnja sline se usporava tijekom spavanja zbog čega imamo neugodan okus i miris u ustima jer se povećava količina prisutnih bakterija. Prema tome, sljedeći put kad vam usta budu suha i imate loš zadah, popijte vode.

Suha koža - suha koža jasno ukazuje na to da vam fali vode. U slučaju dehidracije, koža može postati suha, a može se javiti i svrbež. Loša prehrana i loše svakodnevne navike koje uključuju konzumaciju alkohola i kofeina mogu iscrpiti vodu iz kože.

Želja za slatkišima - u slučaju dehidracije, zbog nedostatka vode drugi organi poput jetre teže će oslobađati glikogen i druge komponente, a to može potaknuti ćelju za slatkišima, piše Times of India. Ako mislite da je vaša želja za šećerom posljedica dehidracije, radije popijte vodu prije nego što pojedete nešto slatko.