3 savjeta za brže prebolijevanje prekida

Kako god se vaša veza okončala, raskid može biti zaista mučan. Voljeli bismo da jednostavno možemo reći: 'Hvala, sljedeći' i da preskočimo svu bol. No, iako možda nećemo uspjeti ukloniti svu bol, čini se da nam ipak u tom periodu može biti lakše.

Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Experimental Psychology: General zaključilo je da postoje tri načina da se lakše preboli prekid. Sudjelovalo je 24 ispitanika u dobi od 20 do 37 godina. Bez obzira jesu li oni prekinuli vezu ili je to napravio partner, svi sudionici su rekli da su bili uznemireni. Prosječno im je veza trajala dvije i pol godine.

Prva strategija - uključuje negativno preispitivanje bivšeg partnera. Sudionici su razmišljali o stvarima koje im se nisu sviđale kod njihovih bivših ljubavnika, na primjer o njihovim dosadnim navikama. Ideja je da što se više prisjetite onoga što vam se ne sviđa kod vašeg bivšeg, tako će vam biti lakše. Ovo se pokazalo učinkovitim, jer rezultati pokazuju da se smanjuju osjećaji ljubavi. Međutim, ova je strategija sudionicima je donijela i mnoge negativne osjećaje.

Druga strategija - preispitivanje ljubavnih osjećaja. Izjave poput "u redu je voljeti nekoga s kime više nisam" predstavljene su sudionicima. Sudionici su čitali i ponavljali ove izjave, a pokušali su vjerovati u njih. Ova metoda nije promijenila ljubavne osjećaje ili osjećaje ugode. Ipak, sudionici su manje razmišljali o bivšem partneru, što znači da je i ovo bolje nego ne činiti ništa.

Treća strategija - odvlačenje pažnje: sudionici su razmišljali o pozitivnim stvarima koje nisu povezane s prekidom ili bivšim partnerom. Na primjer: "Koja je vaša omiljena hrana? Zašto?". Baš kao što vam "odvlačenje pažnje" može pomoći u smanjenju žudnje za hranom, može vam pomoći i kod prekida veze. Ispitanici su i dalje imali jake ljubavne osjećaje, ali su se osjećali ugodno.

Nadamo se da smo barem malo pomogli...