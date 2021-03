3 pogreške koje ženama idu na živce

Muškarci su takvi i ne mogu si pomoći - gotovo da nema niti jednog koji neće barem jednom napraviti neku tešku glupost koju bi ga draga najradije zadavila.

Mislite da griješimo? O ne, evo tri primjera koje se mogu vidjeti (ili čuti na kavi) svakoga dana, bilo gdje u gradu...

Loša komunikacija. Muškarci i inače nisu neki komunikatori, pogotovo kad u priču uđu pravi osjećaji, no biti mutav lik koji ne zna odgovoriti na poruku već šalje smajlića u svim varijantama, to već stvarno treba znati.

Nedosljednost - prava katastrofa od ponašanja - pokazujete ženi da vam se sviđa, priđete joj, uspijete čak dobiti i telefon, no onda se ne javite?! Pa zašto ste se onda toliko mučili? Sram vas je? Odrastite ...

Nestajanje - svaki frajer povremeno odglumi Davida Copperfielda i jednostavno nestane s lica Zemlje, iako je veza krenula dobro, pao je i kakav dobar seks, sve kao u bajci - no eto, on se zaboravio pa otišao s dečkima na par dana na more ili se zakopao u posao jer ima deadline ... molim?

Sve u svemu, nije ženama lako...