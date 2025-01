3 navike za mršavljenje

Od dodavanja određenih namirnica u prehranu do održavanja aktivnosti, postoje jednostavne, znanstveno potkrijepljene strategije koje mogu pomoći ubrzati metabolizam.

Trenerica specijalizirana za mršavljenje i nutricionistica, Lea Dombrowski, podijelila je tri jednostavna koraka koja trebamo poduzeti ako želimo poboljšati svoj metabolizam i održivo smršavjeti. Evo koje navike preporučuje.

Dovoljno jedite - dovoljna količina hrane poboljšava metabolizam jer osigurava da tijelo ima potrebnu energiju za optimalno funkcioniranje. Kada unosimo odgovarajući broj kalorija, osobito iz nutritivno bogatih namirnica, tijelo izbjegava prelazak u "način gladovanja". "Glavni krivac za usporeni metabolizam? Nedovoljno hrane. Vaše tijelo treba gorivo za pravilan rad. Dovoljna prehrana, prilagođena vašim potrebama, ključna je za mršavljenje i cjelokupno zdravlje", kaže Dombrowski za SheFinds.

Izgradite mišiće - svaki kilogram mišića sagorijeva šest do deset kalorija dnevno, dok masno tkivo sagorijeva samo dvije do tri kalorije, tvrdi trenerica. Mišići su prava energetska sila za sagorijevanje kalorija. "Trening snage mijenja pravila igre. Dizanje teških utega tri do pet puta tjedno ne samo da pomaže u oblikovanju tijela, već i ubrzava metabolizam. Mišići troše više kalorija, čak i u mirovanju", napominje Dombrowski.

Svakodnevno se krećite - aktivnosti poput hodanja, penjanja stepenicama ili istezanja pridonose ne-vježbačkoj termogenezi aktivnosti (NEAT), odnosno energiji koju sagorijevamo za sve osim spavanja, jedenja ili formalne tjelovježbe. Povećanje NEAT-a može pozitivno utjecati na tijelo i zdravlje tijekom vremena. "Sjedilački način života sve usporava. Ustanite i pokrenite se! Hodajte više, birajte stepenice i ubacite male pokrete tijekom dana - oni se brzo zbrajaju", zaključila je trenerica.

Sve u svemu - slušajte stručnjake! ;)