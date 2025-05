Uvijek vas je intrigirao smiješak Mona Lise? Sada možete gledati kako oživljava pred vašim očima

Muzej Prado u Madridu, Metropolitan muzej u New Yorku, muzej Louvre u Parizu... dom su jednima od najpoznatijih slika u povijesti čovječanstva - Las Meninas Diega Velasqueza, autoportretu Vincenta Van Gogha i tajanstvene Mona Lise Leonarda da Vincija. Ta remek djela likovne umjetnosti i ove će godine 18. svibnja na Međunarodni dan muzeja biti nezaobilazna točka u muzejskoj posjeti. A kako bi iskustvo korisnika diljem svijeta podigao na novu razinu i u skladu s ovogodišnjom temom međunarodnog dana „Budućnost muzeja u brzo mijenjajućim zajednicama", globalni tehnološki brend HONOR predstavio je inicijativu „Igraj se s umjetnošću" i nagovješćujući nadolazeću seriju pametnih telefona HONOR 400.

HONOR ulazi u uzbudljiv spoj umjetnosti i tehnologije koji obećava transformirati način na koji doživljavamo i cijenimo umjetnost. Serija HONOR 400, sa svojom inovativnom AI značajkom „Image to Video", prednjači u oživljavanju statičnih slika čineći bezvremenski svijet umjetnosti pristupačnijim i zanimljivijim mlađim generacijama.

Otključavanje magije umjetnosti značajkom „Image to Video"

Inicijativa „Igraj se s umjetnošću" utjelovljuje HONOR-ovu predanost povezivanju tradicije i inovacije. Zamislite da stojite ispred remek-djela Mona Lise Leonarda da Vincija i gledate kako njezin zagonetni osmijeh prelazi u nježan, znalački osmijeh, a oči joj zatrepere životom. To je čarolija koju značajka „Image to Video" AI kamere serije HONOR 400 može donijeti svijetu umjetnosti. Zajedničkim razvojem Googleovog Veo AI modela, ova inovacija pretvara statične slike u dinamične, visokokvalitetne videozapise, otključavajući nove dimenzije umjetničkog izražavanja.

Značajka „Image to Video" podržava video izlaz u MP4 formatu i pokretne fotografije u omjerima 16:9 i 9:16, oživljavajući slike u manje od minute. Ova besprijekorna integracija tehnologije i umjetnosti čini kreativni proces dostupnim svima, omogućujući korisnicima da bez napora generiraju kinematografske videozapise s realističnim pokretima i kreativnom kontrolom. Revolucionarna tehnologija u seriji HONOR 400 koristi napredne algoritme za analizu kompozicije, boja i tekstura slike. Generira besprijekoran video koji oživljava sliku, stvarajući dojam da se likovi kreću unutar kadra. Rezultat je iskustvo koje potiče maštu i prenosi gledatelje u srce umjetničkog djela. Podržavajući i MP4 i formate pokretnih fotografija, značajka „Image to Video" otvara nove mogućnosti za umjetničko izražavanje i kreativno pripovijedanje, nudeći profesionalne rezultate s realističnim pokretom i živopisnim detaljima. Bilo da se radi o klasičnoj renesansnoj slici ili modernom apstraktnom djelu, ova značajka može istaknuti suštinu umjetničkog djela na način koji odjekuje kod suvremenih gledatelja. Animiranjem slika AI kamera serije HONOR 400 poziva gledatelje da istraže složene detalje i emocionalnu dubinu svakog djela na način koji prije nije bio moguć.

Dok se diljem svijeta, tako i u Hrvatskoj slavi Međunarodni dan muzeja 2025., HONOR podsjeća na ključnu ulogu koju muzeji imaju u očuvanju kulturne baštine i jačanju osjećaja zajedništva. Tema ove godine „Budućnost muzeja u brzo mijenjajućim zajednicama", potiče korisnike da ponovno promisle o ulozi muzeja kao ključnog poveznika, inovatora i čuvara kulturnog identiteta.

Inspiracija za mlade generacije

Oživjeti sliku sada je toliko jednostavno da je dovoljno okrenuti kameru u njenom smjeru, stisnuti tipku za fotografiranje i uz značajku „Image to Video" na seriji HONOR 400 istraživati umjetnost na inovativne načine koji kulturno iskustvo čine interaktivnijim i dojmljivijim. Inicijativa „Igraj se s umjetnošću" ima za cilj inspirirati novu, mlađu generaciju ljubitelja umjetnosti da cijeni ljepotu i značaj remek-djela u potpuno novom svjetlu i potaknuti ih da istraže bogatu kulturnu muzejsku baštinu.

U skladu s HONOR-ovom predanošću tehnologiji koja spaja i donošenju najinovativnijih i najnaprednijih značajki na pristupačne uređaje, serija HONOR 400 osigurava da svi mogu iskusiti čaroliju umjetnosti putem tehnologije. Za više informacija o HONOR seriji 400 i gdje se umjetnost susreće s inovacijom otkrijte na https://www.honor.com/hr/.