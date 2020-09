25. EMA u MSU: Oblici ljubavi

U Muzeju za suvremenu umjetnost će se od 15. rujna do 15. listopada obilježiti jubilarna 25. Edukativna muzejska akcija koja se ove godine održava pod krovnom temom 'Ljubav'.

Upravo je ljubav jedna od najvažnijih tema današnjeg vremena u kojem se naše strpljenje, volja i želja za učenjem, a ponajviše empatija, solidarnost te ljubav prema sebi i drugima testiraju. Probajmo stoga naučiti voljeti sebe kroz sve nedaće koje nam život nosi, kako bismo mogli voljeti druge i stvoriti svijet u kojem nam je lako, ugodno i poželjno živjeti.

U Muzeju suvremene umjetnosti pripremili su za vas nekoliko programa kojima će obilježiti ovogodišnju 25. EMA-u: tu je radionica kreativne terapije namijenjena učenicima i studentima od 15 do 25 godina pod nazivom "Kontakt i emocije", zatim premijera inkluzivne kazališne predstave za djecu i mlade "Neobične ljubavi" u izvedbi DIVERT / IMRC kolektiva, te kreativka - kreativna likovna radionica za djecu od 6 do 11 godina pod nazivom "Boje ljubavi".

U sljedećih nekoliko redaka donosimo korisne informacije o ovogodišnjoj EMA-i, s obzirom da su se određena pravila promijenila u odnosu na prethodne godine.

Kao i svake godine, Akciju prati knjižica koju možete nabaviti po cijeni od 10 kuna u svakom muzeju/ustanovi koja sudjeluje u Akciji. Knjižica je važeća ulaznica za vrijeme trajanja Akcije i ona vlasniku knjižice (djeci, učenicima i studentima) omogućuje besplatan ulaz u sve ustanove koje sudjeluju u Akciji, kao i najavljene programe u sklopu Akcije. Ovo pravilo vrijedi isključivo za razdoblje koje pojedinačni Muzeji odrede kroz 2020. godinu. U knjižici se nalazi popis svih sudionika 25. EMA-e s kratkim opisima programa i detaljnim informacijama o radnom vremenu te adresama i kontaktima. No, pripazite! S obzirom na pandemiju koronavirusa, kao i potres koji je teško pogodio neke od zagrebačkih muzeja, pozivamo Vas da na službenim stranicama muzeja/ustanove koju želite posjetiti provjerite sudjeluju li u Akciji ove godine, u kojem razdoblju, te koje im je (novo) radno vrijeme.

Primjerice, MSU je promijenio radno vrijeme, te od 15. 9. rade od utorka do petka od 11 do 19 sati, a subotom i nedjeljom od 11 do 18 sati.