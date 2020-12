21. krug programa Clubture-HR

Za koga: organizacije nezavisne kulture (udruge, umjetničke organizacije i neformalne grupe/inicijative) koje pripadaju području djelovanja Clubturea

Što i gdje: projekti i turneje kulturne razmjene i suradnje na području Hrvatske

Kada: realizacija u razdoblju od 15.3.2021. do 15.12.2021.

Rok za online prijavu prijedloga: 4. veljače 2021. u 14 sati

Sadržaji koji se predlažu moraju biti u skladu s principima i ciljevima SU Klubtura koji su dostupni u temeljnim dokumentima organizacije.

Kroz program Clubture-HR: Programska razmjena i suradnja podupire se realizacija sadržaja iz sljedećih područja:

suvremena umjetnost (vizualna, filmska, izvedbena, književnost, glazbena, itd.) i nove umjetničke prakse

urbana kultura i kultura mladih

novi mediji i tehnologije

interdisciplinarni kulturni projekti

suvremene umjetničke, društvene i kulturne teorije i istraživanja

arhitektura i urbanizam

razvoj kulturne politike

edukacija vezana za gore navedena područja

Kako prijaviti suradnički projekt ili turneju?

Najkasnije do navedenog roka (4. veljače 2021. u 14 sati) potrebno je isključivo putem online prijavnice dostaviti prijedlog projekta ili turneje. Upute za ispunjavanje online prijavnice dostupne su ovdje. Prijedlog sadržava:

odgovore na pitanja navedena u online prijavi za predlaganje projekata/turneja uz budžet potreban za realizaciju projekta/turneje

potpisom i žigom ovjerenu izjavu da se s predloženim (istim) aktivnostima neće samostalno aplicirati na pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i i Ministarstva kulture RH kao ni natječaje Zaklade Kultura nova (opcija za upload izjave nalazi se u online prijavnici)

O pozivu:

SU Klubtura godišnje objavljuje dva poziva za predlaganje suradničkih projekata ili turneja kroz program Clubture-HR. Ovo je drugi, finalni poziv i on je otvoren za organizacije koje pripadaju području djelovanja Clubturea, a koje dosada nisu provodile suradničke projekte ili turneje kroz Clubture.

SU Klubtura svake godine prijavljuje Clubture-HR program na javna sredstva namijenjena financiranju javnih potreba u kulturi Grada Zagreba, Ministarstva kulture Republike Hrvatske te Zaklade Kultura nova.

Po završetku procesa namicanja sredstava te nakon prikupljanja prijedloga projekata u drugom pozivu, od svih će predlagatelja biti zatraženo detaljno definiranje prijedloga projekata, a konačnu odluku o tome koji će se projekti i turneje financirati, donijet će zajedno svi predlagatelji i Skupština SU Klubtura u prvoj četvrtini 2021. godine.

Važno: S obzirom na okolnosti uzrokovane širenjem Covid-19 virusa potičemo predlagatelje da u opisnom dijelu prijavnice navedu i mogućnosti provedbe planiranih događanja u otvorenim prostorima. SU Klubtura će tijekom pripreme i provedbe projekata u 2021. godini omogućiti prenamjenu troškova za događanja sukladno epidemiološkoj situaciji. Radi kvalitetnije provedbe procesa planiranja i realizacije projekata preporučljivo je već prilikom prijave projekta u budžet uvrstiti troškove koje se odnose na prilagodbu javnih događanja epidemiološkoj situaciji, gdje je to moguće.

PRAVILA ZA SURADNIČKE PROJEKTE I TURNEJE UNUTAR PROGRAMA CLUBTURE-HR

Prijedloge možete prijaviti u obliku suradničkog projekta ili u obliku turneje:

SURADNIČKI PROJEKT = niz od tri ili više različitih događaja otvorenih za javnost

Pod projektom podrazumijevamo određeni niz povezanih događaja koji su otvoreni za javnost, kao što su različiti kulturni događaji otvoreni za širu javnost (npr. koncerti, predstave, izložbe, projekcije, predavanja i slično), ali i oni namijenjeni nekom užem krugu (kao što su radionice, simpoziji i slično). Unutar projekta moguće je organizirati i boravak (rezidenciju), ali samo ukoliko boravak umjetnika ili suradnika na projektu u konačnici rezultira javnim događajem. Unutar "Clubture-HR" programa ne mogu se predlagati aktivnosti isključivo produkcijske naravi (npr. produkcija nekog umjetničkog rada), kao ni one koje su namijenjene isključivo članovima pojedine organizacije (npr. edukacijske aktivnosti za članove). Nije moguće predlagati sadržaje koji su u istom mjestu već bili ranije realizirani u sklopu programa "Clubture-HR".

2 partnera - 3 mjesta - 3 događaja

U suradnički projekt moraju biti uključena najmanje dva partnera (predlagatelj i jedna partnerska organizacija). Sadržaji unutar projekta moraju se odvijati u najmanje tri različita grada ili mjesta te biti dostupni javnosti. U sklopu projekta moraju se realizirati najmanje tri različita javna događaja. Isti događaj ne može se realizirati dvaput u istom mjestu.

TURNEJA = jedan događaj otvoren za javnost koji se realizira u više gradova/mjesta

Pod turnejom podrazumijevamo organizaciju jednog događaja otvorenog za javnost (npr. koncerta, predstave, izložbe, projekcije, predavanje, radionica, simpozij i slično) u minimalno tri različita grada ili mjesta. U okviru turneje moguće je organizirati i rezidenciju, ali samo ukoliko boravak umjetnika ili suradnika na projektu u konačnici rezultira javnim događajima u minimalno tri različita grada ili mjesta. Unutar "Clubture-HR" turneje ne mogu se predlagati aktivnosti isključivo produkcijske naravi (npr. produkcija nekog umjetničkog rada), kao ni one koje su namijenjene isključivo članovima pojedine organizacije (npr. edukacijske aktivnosti za članove). Nije moguće predlagati sadržaje koji su u istom mjestu već bili ranije realizirani u sklopu programa "Clubture-HR".

3 partnera - 3 mjesta - 1 događaj

U turneju moraju biti uključena najmanje tri partnera (predlagatelj i dvije partnerske organizacije). Identičan sadržaj unutar turneje mora se odvijati u najmanje tri različita grada ili mjesta te biti dostupan javnosti. Isti događaj ne može se realizirati dvaput u istom mjestu.

DVIJE KATEGORIJE BUDŽETA

Dvije su kategorije kojima se određuje maksimalan iznos sredstava koja se unutar programa "Clubture-HR" mogu ostvariti za pojedini projekt ili turneju iz sredstava SU Klubtura.



Kategorija A: projekti / turneje do 20.000 kuna

Kategorija B: projekti / turneje do 40.000 kuna



Pojedini projekt ili turneja može se prijaviti isključivo unutar jedne od ponuđenih kategorija. Projekti i turneje koji se prijavljuju unutar kategorije B mogu iz sredstava SU Klubtura biti financirani do 75% od ukupne vrijednosti, odnosno ukupnog budžeta projekta ili turneje.

Što se financira?

Iz sredstava SU Klubtura mogu se pokriti isključivo troškovi koji proizlaze iz suradnje, i to:

putni troškovi: put, prehrana (do 15% ukupnog iznosa Clubture budžeta) ili dnevnice

smještaj

promocija (koja je obavezan trošak, osim u slučaju da je ona pokrivena iz nekog drugog izvora, što treba dokazati)

honorari za izvođače

najam i transport opreme

materijali za realizaciju događaja

U budžetu pojedinog projekta ili turneje koji se odnosi na sredstva SU Klubtura potrebno je imati najmanje tri različita tipa troška, od kojih niti jedan ne može prijeći 50% ukupnih troškova. Svi troškovi moraju biti izraženi u bruto iznosima, odnosno moraju uključivati sva porezna i druga obavezna davanja.

Iz sredstava SU Klubtura ne mogu se financirati organizacijski troškovi, troškovi najma prostora niti drugi troškovi koji nisu gore navedeni. Svi planirani troškovi moraju biti realni, moraju direktno proizlaziti iz planiranih aktivnosti te moraju biti u skladu s ovim pravilima.

Napomena: oprema i materijali potrebni za realizaciju događanja uključuju i zaštitne materijale potrebne za prilagodbu događanja za vrijeme pandemije Covid-19 virusa.

Što čini prijedlog suradničkog projekta ili turneje:

U prijedlozima je potrebno navesti: sve uključene partnere, plan događanja (preliminarni program) te gradove/mjesta odvijanja. Nije potrebno navoditi konkretne datume niti konkretne prostore osim ako oni već nisu dogovoreni.

U slučaju predlaganja turneje potrebno je navesti podatke o izvođačima (umjetnici, predavači, itd.) čiji će se radovi distribuirati turnejom te prikupiti i u prijavnici na odgovarajućem mjestu priložiti najvažnije reference vezane uz predloženi sadržaj (mjesta dosadašnjih izvedbi, kritike, recenzije itd.).



Za projekte / turneje u Kategoriji A potrebno je navesti samo troškove koji se planiraju financirati iz sredstava SU Klubtura.

Za projekte / turneje u Kategoriji B potrebno je navesti ukupni budžet projekta / turneje, koji uključuje troškove koji se planiraju financirati iz sredstava SU Klubtura (do 75%) kao i troškove koji se planiraju financirati iz drugih izvora (najmanje 25%).



Relevantni dokumenti pri apliciranju (obavezno pročitati prije ispunjavanja prijavnice):

Sljedeći koraci u proceduri odlučivanja i realizacije:

(sudjeluju prijavitelji, koordinator te Radna grupa za praćenje provedbe programa)

odluka o tome koji su prijedlozi zadovoljili formalne uvjete i obavijest Skupštini SU Klubtura putem mailing liste (maksimalno 15 dana od zatvaranja poziva)

veljača 2021. - konačne dorade prijedloga projekata/turneja; konzultacije i usuglašavanje te detaljno definiranje suradničkih projekata i turneja iz oba poziva

veljača / ožujak 2021. - konačna odluka o tome koji su prijedlozi zadovoljili formalne uvjete; online objava svih predloženih i detaljno definiranih suradničkih projekata/turneja (najkasnije 7 dana prije sjednice Skupštine) te sjednica Skupštine na koju su pozvani svi predlagatelji projekata i turneja: prezentacije i diskusije, ocjenjivanje, odlučivanje o prijedlogu liste projekata koji ulaze u provedbu

15. ožujka do 15. prosinca 2021. - provedba prihvaćenih projekata, revizije provedbe te izvještavanje o provedbi

Napomene: Ukoliko predlagatelj ili redovni član nije u mogućnosti prisustvovati prezentacijama i sjednici Skupštine, obavezan je svoje ocjene poslati mailom najkasnije 1 dan prije održavanja sjednice. Predlagatelji koji ne ispune ovu obavezu bit će isključeni iz daljnjeg procesa. Nakon prikupljenih ocjena, Radna grupa za praćenje provedbe programa na temelju će istih predložiti dva budžeta, od kojih će Skupština izabrati jedan. Time se donosi konačna odluka.

Informacije i pitanja:

Ostale informacije oko prijave suradničkih projekata i turneja, pročitajte često postavljana pitanja ili nas kontaktirajte na clubture@gmail.com

U slučaju tehničkih poteškoća s prijavnicom kontaktirajte programera Branimira Šlosera na branimir.sloser@slobodnadomena.hr