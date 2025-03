16. izdanje Zagreb International Blues Festivala održat će se od 25. do 28. ožujka 2025. godine, a u četiri festivalska dana na tri zagrebačke lokacije bit će predstavljeno deset vrhunskih blues izvođača. Festival, kao i svake godine, približava blues glazbu najmlađima u sklopu programa "Blues in the School". Tako će ove godine mališani iz Osnovne škole Ivana Filipovića u Zagrebu imati priliku slušati predavanje i nastup starih blues majstora - BORISA HREPIĆA, MIRE DIMIĆA i VEDRANA ŽANKA, koji će kroz edukativnu radionicu razveseliti buduće bluesere, a time će i otvoriti festivalska događanja u utorak, 25. ožujka.

U srijedu se održava tradicionalna svirka "PLAY A BLUES FOR ME - TRIBUTE TO BUHA", posvećena osnivaču Hrvatskih blues snaga, nažalost prerano preminulom Draženu Buhinu Buhi. 26. ožujka u klubu Hard Place zasvirat će BEN DOVER, JADRAN AND IMPERFECT STATE, TOMISLAV GOLUBAN, BORIS HREPIĆ HREPA i gosti.

U četvrtak, 27. ožujka, Zagreb International Blues Festival održat će se na novoj lokaciji. U Glazbenoj kući će nastupiti „mlade blues snage": REFORMATORI, WESTSIDERS i ODIN S. Neki novi blues klinci pokazat će nam što znaju.

Glavni izvođači ovogodišnjeg, 16-og izdanja Zagreb International Blues Festivala, stižu iz Rumunjske i nastupit će u Hard Placeu u petak, 28. ožujka 2025. Žestoki blues rock trio AXIS osnovao je 2012. godine sjajni gitarist i pjevač Silviu Dan Iliescu. Inspirirani bendovima poput Black Sabbatha, Led Zeppelina, Deep Purplea i The Jimi Hendrix Experience, bend je snimio dva albuma na kojima pokazuje svoju vjernost bluesu i rocku 70-ih godina prošlog stoljeća, ali s modernim prizvukom. Prije njih nastupit će bosansko-slovenski garage blues rock band NO RULES.

Ulaz na sve koncerte je besplatan, osim na završni dan festivala kada je simboličnih 5 € na vratima.



Za članove Hrvatskih blues snaga i završni je dan - slobodan ulaz.