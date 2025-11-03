Zrinka Ljutić i Atomic u najboljem startu skijaške sezone

Na početku nove skijaške sezone Atomic je okupio ljubitelje skijanja i sporta na druženju sa svojom zvijezdom, Zrinkom Ljutić, svjetskom prvakinjom u slalomu u Intersport trgovini u Arena Centru u Zagrebu.

Zrinka Ljutić najavila je nadolazeću sezonu, družila se s posjetiteljima o pripremama i planovima za novu skijašku sezonu. Događanje je okupljenima omogućilo da upoznaju sportsku zvijezdu, čuju njene priče iz svijeta vrhunskog skijanja te dobiju savjete kako se pravilno pripremiti za svoje skijaške avanture.

Uvijek mi je posebno drago družiti se sa svima koji dijele ljubav prema skijanju. Ta atmosfera podsjeti me zašto sam uopće počela s ovim sportom. Atomic je moj dugogodišnji partner i njihova mi oprema daje sigurnost i povjerenje da mogu dati svoj maksimum. Veselim se i spremna sam za nove utrke. - izjavila je tim povodom Zrinka Ljutić.

Za zimu 2025./26. Atomic donosi kolekciju koja spaja inovativne tehnologije i dizajn s fokusom na performanse. Od vrhunskih skija i pancerica do naprednih sustava zaštite i prilagodbe pristajanja, novi proizvodi nude funkcionalnost i udobnost za skijaše svih razina i disciplina.

U novoj se kolekciji ističu skije Redster S9 Revoshock S opremljene tehnologijama skija Svjetskog kupa, dok svestran model za rekreativce Maverick 84 LT nudi stabilnost i jednostavno manevriranje. Tu su i vrhunske ženske skije Cloud Q LTD LT, Hawx Prime 120 S BOA pancerice, Four Pro M i L HD skijaške naočale, te Revent AMID kaciga za naprednu zaštitu.

Nova Atomic kolekcija dostupna je u Intersport trgovinama, a dolazak Zrinke Ljutić dodatno je potvrdio da je Intersport vodeća destinacija za skijaše i pouzdan partner najjačih skijaških brendova.

Intersport je oduvijek posvećen razvoju zimskih sportova, posebno skijanja. Zato imamo velik asortiman u tom segmentu. Ponudu za skijanje imamo zastupljenu u deset najvećih trgovina u Hrvatskoj, a putem webshopa dostupna je svakom kupcu u svakom gradu u Hrvatskoj. - izjavila je Tamara Grgić Erdeljac, direktorica Intersport Hrvatska.

Tijekom događanja posjetitelji su imali prilike sudjelovati u Atomic Ski Challengeu, interaktivnom izazovu na PlayStationu te pokušati pobijediti Zrinkin rezultat i osvojiti nagrade. Na dan predstavljanja, u svojoj poslovnici u Arena centru u Zagrebu Intersport je pripremio 20 % popusta na Atomic asortiman.

Početak nove sezone skijanja je sada službeno otvoren. Atomic i Intersport pozivaju sve ljubitelje zimskih sportova da novu sezonu započnu vrhunskom opremom i inspiracijom najbolje slalomašice svijeta.