Otvorene prijave za Volonterski Oskar 2025

Tko su ljudi i organizacije koji nesebično ulažu svoje vrijeme kako bi naš grad bio ljepše mjesto? Odgovor na to pitanje potražit će se kroz izbor za Volonterski Oskar 2025., nagradu kojom se već sedamnaestu godinu zaredom odaje priznanje iznimnim volonterima i volonterkama.

Ovu prestižnu nagradu dodjeljuje Volonterski centar Zagreb u partnerstvu s Gradom Zagrebom - Uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. Cilj je istaknuti pojedince, poslovne subjekte i obrazovne ustanove koje su svojim djelovanjem poboljšale kvalitetu života u zajednici i ponudile rješenja za društvene izazove.

Prijave se i ove godine zaprimaju u sljedećim kategorijama:

Posebno priznanje, Nagrada za životno djelo, namijenjeno je onima koji volontiraju već više od deset godina i time ostavljaju neizbrisiv trag u svojim zajednicama.

Rok za prijave: 16. studenoga 2025. u ponoć, a svi detalji i pravila natječaja dostupni su na oskar.vcz.hr.

Tko može predložiti kandidate?

Prijave mogu podnijeti neprofitne organizacije i građanske inicijative koje provode volonterske aktivnosti na području Zagreba.

Glasanje i dodjela nagrada

Online glasanje za finaliste, koje će odabrati Povjerenstvo, bit će otvoreno od 24. studenoga do 8. prosinca 2025. godine u ponoć. Dobitnici će biti proglašeni 9. Prosinca 2025. tijekom svečane ceremonije u Centru mladih Ribnjak (Park Ribnjak ) od 18:30 do 20:00 sati.

Ako poznajete nekoga tko svojim trudom i energijom čini dobro drugima, prijavite svoje kandidate jer sada je prilika da njihova priča postane poznata cijelom Zagrebu! Sretno!