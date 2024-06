Zoe Miloš: Nebula u Galeriji Siva

ZOE MILOŠ: NEBULA

OTVORENJE: ČETVRTAK 20.06.2024., 20:00

GALERIJA SIVA (MEDIKA, PIEROTTIJEVA 11, ZAGREB)

Autonomni kulturni centar kroz program Galerija Siva poziva vas na otvaranje izložbe "Nebula" umjetnika Zoe Miloša. Otvorenje izložbe predviđeno je za četvrtak 20. lipnja 2024. od 20.00 sati u galeriji Siva, Pierottijeva 11 (Medika). Izložba je otvorena do 26. lipnja, svaki dan od 17.00 - 20.00. sati.

NEBULA

"A nebula is an enormous cloud of dust and gas occupying the space between stars and acting as a nursery for new stars."

Zoe Miloš

Rođen u Rijeci 1994. godine, gdje 2019. godine na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci završava dodiplomski ( bacc.art. ) studij kiparstva. Tijekom studija ispitivao je mogućnosti ispreplitanja medija tiska, fotografije, slikarstva i kiparstva radi tehničke i interdisciplinarne nadopune primarnog mu medija ( slikarstvo ). Do sada je svoje radove samostalno izlagao u Rijeci, Ljubljani, Beogradu, Fažani, Puli, ali i na skupnim izložbama u Zagrebu, Beču, Ljubljani, Novom Sadu, Beogradu, Rijeci i Novigradu. Dobitnik je nagrade "Crno drvo Laube" 2023. godine za najboljeg samostalnog izlagača. Živi i radi na relaciji Pula - Hreljin - Beograd.

Više o autoru na :

https://www.instagram.com/delta_i_ja/