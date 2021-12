Znate li zašto uopće slavimo Božić?

Božić je jedna od onih stvari koje uzimamo zdravo za gotovo... no međutim, niti su ga prvi kršćani slavili niti nam je jasno ostao datum kada je Isus rođen - ako vjerujemo da jest...

Za mnoge je Božić uistinu najljepše doba godine. Prema Pew Research Centeru, oko 95 posto kršćana svake godine slavi Božić stoga je postao najpopularniji svjetski blagdan.

Nije tajna da je za mnoge vrijeme Božića užurban period. Uz sve uzbuđenje oko blagdana, jeste li ikada stali i zapitali se kako je sve to započelo? Službeno, Božić kao blagdan najvjerojatnije je počeo negdje oko 4. stoljeća, točnije 336. godine. Većina kršćanskih crkvi slavi ga 25. prosinca.

Međutim, neke istočne crkve slave ga 7. siječnja, jer po Julijanskom kalendaru 25. prosinca pada na taj dan. Božić je u mnogim državama svijeta tako i u Hrvatskoj, državni blagdan.

Budući da u Novom zavjetu nije navedeno kada se točno rodio Isus, kad je kršćanstvo tek bilo na svom začetku, Isusovo rođenje se nije slavilo.

Uskrs je bio glavni blagdan. Biblija niti ne spominje konkretan Isusov datum rođenja, ali se mislilo da se to dogodilo 6. siječnja, a ne 25. prosinca. Taj je datum još uvijek pripadao blagdanu Juvenilija.

Sve se to promijenilo u 4. stoljeću kada je papa Julije I. odabrao 25. prosinca kao službeni datum kada će kršćani slaviti Isusovo rođenje. Zašto je došlo do promjene?Razlozi još uvijek nisu jasni povjesničarima, no općeprihvaćeno je uvjerenje da je 25. prosinca odabran kako bi se povećala vjerojatnost da će kršćani diljem svijeta prihvatiti proslavu u odnosu na poganske tradicije koje su se tada već slavile.

Božić spada, zajedno s Uskrsom i Duhovima, među tri najveća kršćanska blagdana. Božićno vrijeme traje od Božića pa do blagdana Krštenja Gospodinova, a to je uvijek nedjelja iza Svetih triju kraljeva.

Do danas nije jasno zašto se Božić slavi baš 25. prosinca, no, očito da se to nekako izgubilo kroz stoljeća i ostao je datum koji zna cijeli svijet...