Znate li koliko dnevno provodite na prijenosnom računalu

Huawei je proveo istraživanje u Hrvatskoj o tome koliko su prijenosna računala postala neophodna za život. Istraživanje provedeno na 49% muškaraca i 51% žena pokazalo je da se 55% ispitanika u potpunosti slaže kako bi im bilo lakše kad bi koristili isto računalo na poslu i kod kuće.

Čak 68% ispitanika održava kontakt sa svojom obitelji uživo, no 38% njih to čini uz pomoć tehnologije. Godina se bliži kraju, a 86% ispitanika doček Nove godine ne može zamisliti bez svoje obitelji, stoga ga 89% provodi upravo kod kuće. Savršeno je vrijeme da se povežemo sa svojim najmilijima i darujemo im super uređaje koji će im olakšati obavljanje svakodnevnih aktivnosti u narednoj godini. Istraživanje je pokazalo da svaki peti ispitanik priželjkuje novi laptop, a Huawei MateBook 14s je idealan pomoćnik za svakoga tko želi spoj produktivnosti pametnog ureda i zabave na istom uređaju, kako bi što uspješnije započeli Novu 2022. godinu.

Globalna pandemija sve nas je uzdrmala i promijenila naše radne navike. Ove godine je 40% ispitanika posao obavljalo kombinirano, radom iz ureda te radom od kuće. Kako bi rad od kuće bio jednako efikasan kao rad iz ureda, potrebno je osigurati odgovarajuću radnu atmosferu, a prije svega, potrebno je posjedovati i prijenosno računalo. Naravno, to vrijedi za one čiji posao uključuje rad na računalu, a istraživanje je pokazalo da je takvih 96%, dok 92% ispitanika posjeduje prijenosno računalo. Među njima, 46% je zadovoljno svojim računalom dok ostatak ispitanika smatra kako je možda vrijeme za promjenu.

Od svih ispitanika, čak 88% dolazi iz Zagreba, dok je 47% njih staro između 26 i 35 godina.

Značajke pametnog ureda i produktivnosti

Pri radi na daljinu, važno je zadržati istu razinu efikasnosti koju postižemo u uredu. U tome nam mogu pomoći prenosivi uređaji, odnosno prijenosna računala, a bilo bi idealno kada bi isti uređaj mogli koristiti u poslovne, ali i u privatne svrhe. Podatci istraživanja otkrivaju nam kako 84% ispitanika koristi isto računalo u privatne i poslovne svrhe.

S obzirom da gotovo 50% ispitanika, dnevno provede i do 10 sati koristeći prijenosno računalo, ono mora imati dobre performanse. Kada pomislimo na performanse prijenosnog računala, prvo nam na pamet pada snaga procesora, a čak 66% ispitanika smatra kako je upravo snaga procesora, najbitniji faktor pri odabiru novog laptopa. Nakon snažnog procesora, sljedeći faktor kojeg 63% ispitanika smatra najvažnijim jest kapacitet radne memorije. Čak 53% ispitanika smatra kako je kod laptopa najvažnija snažna baterija, a MateBook 14s osigurava do 3 sata produktivnog rada uz samo 15 minuta punjenja. Kvaliteta ekrana bitna je 47% ispitanika, a veliki ekran MateBook 14s podržava brzinu osvježavanja do 90 Hz, a uz to sadrži i certifikate koji korisnicima pružaju dvostruku zaštitu očiju, što je također idealno i za onih 55% ispitanika koji dnevno provedu do 10 sati ispred laptopa.

Mogućnost povezivanja laptopa s drugim uređajima bitna je svakom petom ispitaniku, a 63% njih svoj laptop uparuju s pametnim telefonom, 39% sa slušalicama, a 37% s monitorom. Također, zanimljivo je da čak 88% ispitanika smatra kako je mogućnost pohrane osjetljivih podataka važna.

Huawei proizvodi

Huawei Watch GT 3 mami poglede svojim dizajnom i estetikom te donosi trajanje baterije do 2 tjedna. Dostupan je u dvije veličine, 46mm i 42mm, a oba modela imaju sličnost s tradicionalnim elegantnim satovima.

Uz Watch GT 3, Huawei je nedavno predstavio i nova 9 pametni telefon te MateView GT zakrivljeni monitor koji je dostupan u dvije veličine, 27 i 34 inča.