Znate li zašto se zaljubljujemo?

Zaljubljenost je sjajan osjećaj, no znate li kako zapravo dolazi do njega? Nije baš munja iz neba, a nije ni neka čudesna kemijska reakcija, već zbroj nekoliko učinaka...

Bliskost - u vezu najčešće ulazimo s onima kojima se igrom slučaja najčešće srećemo i s kojima smo najčešće u interakciji.

Privlačnost - ovaj faktor ima veliku ulogu u procesu zaljubljivanja jer većinu atraktivnost u izgledu povezuje s drugim poželjnim osobinama kao što su društvenost i popularnost

Sličnost - obilježje uspješnih veza je sličnost među partnerima - s obzirom na stavove, vrijednosti, osobine, socioekonomski status i inteligenciju.

Sviđanje - ljudi vole one koji ih vole i ne vole one koji ih ne vole. U većini slučajeva to da se osoba A sviđa osobi B, snažno određuje da će to biti i obrnuto.