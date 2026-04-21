Znate li zašto se čitaju romantični romani?

Zmajevi, mračni gospodari i fatalne romanse više ne žive samo na stranicama knjiga, oni sve češće postaju snažan pokretač intimnog života. Dok „vruće" sage „romantasy" žanra dominiraju listama najprodavanijih naslova, novo istraživanje (*) tvrtke LELO - objavljeno ususret Svjetskom danu knjige 23. travnja - otkriva kako fantastika iz temelja mijenja moderne odnose, igranje uloga i želje.

Istraživanje provedeno na više od tri tisuće ispitanika diljem svijeta potvrđuje kako je ovaj trend u punom jeku:

Stvaranje atmosfere : Čak 31,13 % ispitanika koristilo je scenu iz fantastičnog romana kako bi stvorili posebnu atmosferu za intimne trenutke u stvarnom životu.

Igranje uloga kao stvarnost : Više od petine ispitanika (20,21 %) priznalo je kako uživa u igranju uloga s fantastičnom tematikom, od vitezova i vilenjaka do vilinskih kraljeva, inspirirani knjigama koje su pročitali.

Fantazija pokreće potrošnju : 31,53 % čitatelja kupilo je igračke ili dodatke za odrasle isključivo kako bi rekreirali estetiku „romantasy" žanra.

Utjecaj na očekivanja : Gotovo polovica ispitanika (49,05 %) kaže da su fiktivni ljubavnici donekle ili u potpunosti (3,84 %) utjecali na njihova očekivanja od partnera u stvarnom svijetu, pri čemu kod stvarnih partnera najčešće traže veću otvorenost uma.

Katalizator komunikacije : 34,58 % ispitanika tvrdi da se zbog čitanja fantastičnih romana osjećaju potpuno slobodnima razgovarati o novim željama ili granicama s partnerom. Dodatnih 27 % navodi da su im knjige pomogle da se (iako ne u potpunosti) oslobode pri razgovoru o intimnom životu.

Sigurnije istraživanje: Gotovo polovica (47,78 %) smatra da fantastika pruža sigurnije okruženje za istraživanje seksualne znatiželje u usporedbi s drugim žanrovima.

Moć fiktivnih veza je neupitna: zabranjena ljubav (29,17 %) i suđeni partneri (18,25 %) nalaze se na vrhu popisa književnih motiva koji najviše utječu na romantičnu dinamiku u stvarnosti. Na pitanje koje su im serije knjiga najinspirativnije za „oživljavanje" u spavaćoj sobi, prednjači Dvor trnja i ruža (22,90 %), a slijede je Četvrto krilo(12,90 %) i Prijestolje od stakla (9,15 %).

Budući da 60,75 % ispitanika vjeruje kako će ovaj trend u intimnosti samo rasti u sljedećim godinama