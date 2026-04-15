LELO predstavlja BOOMERANG™

Žene u istospolnim vezama bilježe najviše razine seksualnog zadovoljstva, no unatoč tome, razgovor o lezbijskom seksu i užitku često je zanemaren u mainstream kulturi, osim u okvirima pornografije (*). LELO, svjetski lider u industriji luksuznih proizvoda za intimno zadovoljstvo, odlučio je promijeniti ovaj narativ s uređajem koji slavi i osnažuje zajedničku žensku intimnost: LELO BOOMERANGTM.

Istraživanja dosljedno potvrđuju da žene koje imaju odnose sa ženama prijavljuju veće seksualno zadovoljstvo. Primjerice, globalno istraživanje iz 2014. godine ukazuje na to da 75% lezbijki doživljava orgazam tijekom seksa, u usporedbi sa 61% heteroseksualnih žena. Taj je trend potvrdila i opsežno istraživanje Instituta Kinsey iz 2017., koja je otkrila da orgazam postiže 86% lezbijki u odnosu na 65% heteroseksualnih žena. Potaknut tim podacima, LELO je proveo vlastito istraživanje (**) anketirajući šest tisuća žena koje se identificiraju kao lezbijke o njihovim navikama i seksualnim iskustvima. Ovo su ključni nalazi:

Orgazam i učestalost: Velika većina (85%) redovito doživljava orgazam tijekom seksa; 19% ga doživi svaki put, a 39% u većini slučajeva. Što se tiče učestalosti odnosa, 16% ispitanica prakticira seks svakodnevno, 19% jednom tjedno, dok se 25% nalazi između te dvije vrijednosti.

Najzadovoljavajuće aktivnosti: Kao najzadovoljavajuće (one koje vode do užitka ili orgazma) istaknute su: Primanje oralnog seksa (19%) Stimulacija prstima i ljubljenje (po 18 %) Pružanje oralnog seksa, međusobna masturbacija i stimulacija klitorisa igračkom (po 17%) Tribadizam (15%).

Čimbenici zadovoljstva: Glavni čimbenici koji doprinose seksualnom užitku i zadovoljstvu podjednako su raspoređeni: Fizički dodir i osjet (25%) Emocionalna povezanost (24,9%) Osjećaj sigurnosti s partnerom (24%).

Korištenje seks igračaka: 59% ispitanika koristilo je igračke ili druge seks dodatke, a najpopularniji su vibratori (43%) i stimulatori klitorisa (40%). Zanimljivo je da 34% ispitanica koristi upravo dvostrane vibratore.

Komunikacija: Velika većina, 80%, osjeća se ugodno razgovarajući o svojim seksualnim željama i preferencijama s partnerom.

Izvori informacija: Za unaprjeđenje seksualnog života najvažnijima se smatraju: Osobno istraživanje (29,9%) Razgovori s osobama od povjerenja (28%) Stručne web stranice ili aplikacije koje pružaju informacije o seksualnom zdravlju (26%).

Izazovi: Glavni izazovi koji se prijavljuju u seksualnim vezama uključuju: Nerazumijevanje zdravstvenih djelatnika(33%) Usklađivanje očekivanja o dinamici intimnosti (npr. učestalost, trajanje, stil) (31%) Prevladavanje internalizirane stigme ili srama povezanog sa seksualnošću (30%).

Zablude koje treba "razbiti": Kada su upitani o uobičajenim zabludama, ispitanici su najčešće navodili: Ideja da jedan partner treba preuzeti 'mušku' ili dominantnu ulogu (17%) Ideja da seks zahtijeva penetraciju (16%) Ideja da lezbijski seks uvijek traje satima (16%) Da lezbijski seks nije 'pravi seks' (16%) Da su uvijek potrebne seks igračke ili pomagala (15%) Da je lezbijski seks manje zadovoljavajući od heteroseksualnog seksa (15%).



Rezultati istraživanja ukazuju na važnost namjenskih alata za užitak, posebno onih koji koriste vibrator s dva kraja, što jasno signalizira potražnju za uređajima osmišljenim za zajedničku intimnost. Upravo je taj uvid inspirirao nastanak novog dodatka portfelju LELO proizvoda, LELO BOOMERANGTM vibratora.

Dvostrani vibrator je seks igračka čija oba kraja pružaju uzbuđenje. Ovaj dvostrani dizajn posebno je dizajniran za istovremenu stimulaciju, što je ključno za značajno povećanje zajedničkog užitka između partnera. LELO BOOMERANGTM je inovativan uređaj čija oba kraja pružaju intenzivne vibracije, osmišljen za sinkronizirani užitak.

BOOMERANGTM nije samo igračka, već most između samostalne i zajedničke igre, između spolova i različitih vrsta užitka. Eksperimentiranje njima potiče otvorenu komunikaciju i zdrave razgovore o željama, granicama i užitku, što je bitno za dugoročno seksualno zadovoljstvo.

Iz tog razloga LELO je dizajnirao svoj najnoviji dodatak portfelju proizvoda - LELO BOOMERANGTM. Glavne značajke proizvoda: