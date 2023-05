Znate li zašto niste gladni?

Glad ovisi o nizu unutarnjih i vanjskih čimbenika, a privremeni gubitak apetita je bezopasan. Možda smo pojeli obilan doručak pa nismo gladni ili smo zbog brojnih obveza zaboravili ručati. Ali redovit gubitak apetita mogao bi signalizirati bolest.

"Gubitak apetita najčešće je povezan s prehladom ili gastrointestinalnim problemima. Također, određeni lijekovi mogu uzrokovati gubitak apetita", kaže Kacie Vavrek sa Sveučilišta Ohio State za Men's Health te navodi pet najčešćih krivaca za gubitak apetita.

Lijekovi - nije tajna da lijekovi dolaze s dugim popisom mogućih nuspojava. Gastrointestinalni problemi, poput mučnine, bolova u trbuhu ili proljeva, često se nalaze na popisu mogućih nuspojava određenih lijekova. A upravo te nuspojave mogu uzrokovati gubitak apetita. Narkotici poput kodeina i morfija, kao i neki antibiotici, česti su ubojice apetita.

Određena zdravstvena stanja - ponekad nedostatak apetita može signalizirati druge zdravstvene probleme, uključujući hipotireozu, dijabetes ili čak rak. Vjerojatno će se javiti i drugi simptomi, ali oni mogu biti suptilni. Važno je posjetiti liječnika ako vam je hrana neprestano neprivlačna.

Prehlada ili infekcija - gubitak apetita uobičajen je ako smo prehlađeni. To je razlog zbog kojeg ponekad smršavimo kada smo bolesni. Bijele krvne stanice oslobađaju citokine koji pomažu u borbi protiv infekcije, ali te kemikalije također mogu uzrokovati gubitak apetita. Bakterijske infekcije poput upale pluća i streptokoka također mogu dovesti do smanjenja gladi. Naravno, to prolazi čim se oporavimo.

Stres i tjeskoba - stres uzrokuje da tijelo otpušta hormon koji se zove epinefrin, također nazvan adrenalin, koji privremeno smanjuje glad, prema Harvard Healthu. Međutim, ovaj gubitak apetita je obično kratkotrajan. Stalni stres može izazvati oslobađanje kortizola, hormona koji potiče apetit.

Vrijeme - "Postoji razlog zašto većina ljudi ljeti žudi za laganijom hranom poput salate i svježeg voća. Zapravo, neki ljudi mogu preskakati obroke kada temperatura poraste", kaže Vavrek. Vruće okruženje može potisnuti apetit, dok ga hladno može povećati.

Dakle, ako par dana nemate apetita, recimo 3 do četiri dana, mogli bi baš svratiti do svog liječnika kako bi vas pregledali...