Znate li koja je riba najzdravija?

Kad krenemo na plac ili u restoran na ribu, vjerojatno ćemo tražiti srdele (ako baš nemate love) ili neku oboritu ribu tipa orade ili zubaca... no, zapravo bi trebali potražiti skuše, vjerovali ili ne.

Naime, skuša sadrži mnogo bjelančevina i masnoća, a više ih je u ribi ulovljenoj tijekom zime u sjevernijim krajevima.

Ova riba smatra se masnom ribom, ali u njoj se nalaze i važni proteini koji se apsorbiraju čak tri puta brže nego oni iz, npr. junetine.

Skuša je ipak niskokalorična riba.Trebali biste pojesti otprilike 700 grama da ispunite dnevne potrebe za kalorijama.

U njoj se nalaze i male količine nezasićenih masnih kiselina. Ove kiseline su dragocjen sastojak koji pomaže u jačanju stanica organizma i pomažu neutralizirati slobodne elektrone. To su radikali koji se mogu probiti kroz stanične membrane i narušiti njihovu aktivnost što onda dovodi do niza oboljenja, uključujući i ona onkološka. Da bismo to izbjegli, važno je zdravo se hraniti.

Dragocjeni sastojci skuše su i minerali. Ona sadrži kalij, fosfor, fluor, sumpor, cink, klor, natrij... To su mikroelementi koji organizmu donose ogromne koristi.Ova riba sadrži i cijeli spektar vitamina B koji sudjeluje u metaboliziranju masti.

Zahvaljujući mastima i nezasićenim masnim kiselinama skuša je korisna za mozak, kožu i kosu.