Znate koji je vitamin ključan?

Natrijev askorbat je nekiseli oblik vitamina C koji je vezan za natrij, mineralnu sol, a dobrobiti su mu jednake kao i kod čistog vitamina C. Natrijev askorbat ovdje ima ulogu umanjivanja kiseline, što znači da se natrijev askorbat lakše probavlja i više apsorbira nego čisti vitamin C. Radi se o kombinaciji sode bikarbone i vitamina C.

Za što nam treba natrijev askorbat?

Natrij askorbat ili vitamin C doista su neophodni ukoliko želite održavati zdrav organizam. Ovaj vitamin važan je za normalan razvoj i rast svih stanica u tijelu. No, kao i svi drugi vitamini rastapa se u vodi, a onaj dio koji organizam nije uspio metabolizirati se izlučuje kroz urin. To je razlog zašto je ljudsko tijelo potrebno hraniti vitaminima.

Natrijev askorbat pruža mogućnost da se u organizmu metabolizira i apsorbira mnogo veća razina vitamina C nego kada ga se uzima iz drugih dodataka. Pri uzimanju običnog vitamina C apsorbira se jedva 30% unesenog, a kod natrijevog askorbata čak 75%.

Vitamin C u natrijevom askorbatu

Vitamin C u natrijevom askorbatu jedan je od najvažnijih vitamina za naš organizam. On je jedan od brojnih antioksidanasa koji služi za izbacivanje slobodnih radikala i toksina. Toksini i slobodni radikali su glavni krivci za starenje stanica, kože, kostiju, ali i nastanka srčanih bolesti i raka. Vitamin C u natrijevom askorbatu zaslužan je i za stvaranje kolagena koji je također nužan za zdrave kost i krvne žile, ali i za mladolik izgled kože.