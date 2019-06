Znakovi da je ljubav nepovratno nestala

Veze nerijetko završavaju nesretno, a privrženost u vezi često puta vas tjera da ostanete s partnerom iako biste trebali prekinuti vezu, kažu Amir Levine i Rachel S. F. Heller, autori knjige "Attached: The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find and Keep Love".

"Kad se pojavi problem, vi razmišljate samo o njegovim dobrim osobinama. Pri tome često puta partnerice obezvrjeđuju svoje dobre osobine, mogućnosti i talente te precjenjuju njegove. To je znak da ste u vezi koju biste trebali prekinuti", savjetuju autori.

Također smatraju da većina ljudi ostaje u vezi zato što misle da im je to jedina šansa za ljubav.

Mnogi ostaju u vezi i iz straha da će u protivnom do kraja života biti sami jer je za ljubav potrebno puno vremena.

Razlog zašto ljudi ostaju u nesretnim vezama je zato što smatraju da se druga strana može promijeniti. Većina ih se čak i uspoređuje s drugim parovima jer u svim vezama postoje problemi - tvrde.

No kako ćete znati jeste li se previše vezali za partnera i ne vidite da je ljubav nestala te da je vrijeme da prekinete?

"Odgovor na to je prilično jednostavan, previše ste se vezali kad stalno pokušavate ostvariti kontakt s njim. Zovete, šaljete mu poruke, e-mailove ili prolazite pored njegova radnog mjesta u nadi da ćete ga susresti. Ali neki ljudi pokušavaju i suprotnim ponašanjem uspostaviti razgovor ignorirajući partnera kako bi se on obratio vama. Previše ste 'ovisni o njoj' ako obraćate pozornost na to koliko dugo joj je trebalo da vam odgovori na poruku pa onda uzvraćate čekajući da prođe isto vrijeme prije nego što vi njoj odgovorite", navode Amir Levine i Rachel S. F. Helle