Značajni uspjesi u održivosti u drugom kvartalu 2025.

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije, objavio je rezultate za drugi kvartal 2025. koji se odnose na nefinancijske pokazatelje održivosti. Ovi rezultati označavaju važnu prekretnicu u završnoj fazi petogodišnjeg programa Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021.-2025.. Šest mjeseci do kraja programa, tvrtka i dalje bilježi konkretan, inkluzivan i mjerljiv napredak u ostvarivanju ciljeva iz područja okolišnog, društvenog i korporativnog upravljanja (ESG). SSI rezultat za ovaj kvartal iznosi 8,06 od mogućih 10, što potvrđuje dosljednu realizaciju zacrtanih održivih praksi u svim relevantnim područjima.

Prepoznatost na globalnoj razini I mjerljivi rezultati na lokalnim tržištima

Tijekom ovog razdoblja Schneider Electric je po drugi put zaredom proglašen najodrživijom svjetskom kompanijom prema izboru TIME-a i Statista-e. Ovo priznanje nadovezuje se na ranije priznanje Corporate Knights-a, koji je Schneider Electric proglasio najodrživijom korporacijom u Europi, čime se dodatno potvrđuje vodeća pozicija tvrtke u globalnim okvirima održivosti.

Uz institucionalna priznanja, u drugom kvartalu ostvareni su i značajni operativni rezultati: premašena je brojka od 1 milijun osoba educiranih u području upravljanja energijom, što predstavlja važan doprinos inkluzivnoj energetskoj tranziciji te osnaživanju mladih generacija.

Ovo postignuće usklađeno je s obilježavanjem Svjetskog dana vještina mladih 2025., a ostvareno je kroz Program obrazovanja i poduzetništva za mlade, koji djeluje u više od 60 zemalja. Program omogućava marginaliziranim i nedovoljno zastupljenim zajednicama stjecanje tehničkih i poduzetničkih kompetencija potrebnih za aktivno uključivanje u zelenu tranziciju.

Primjeri aktualnih projekata s međunarodnim dosegom I vidljivim društvenim učinkom uključuju:

Cox's Bazar, Bangladeš - koristi se tehnologija digitalnog blizanca za edukaciju raseljenih zajednica u pordučju održavanja solarnih sustava i recikliranja elektroničkog otpada.

Program "Conserve My Planet" - potiče aktivno sudjelovanje učenika u Indiji, Keniji, Vijetnamu i Tajlandu u praktičnim projektima održivog razvoja.

Brazil - mobilne edukacijske jedinicie omogućuju pristup obrazovanju o obnovljivim izvorima energije, maloljetnicima u zatvorskom sustavu, čime se potiče njihova resocijalizacija i smanjuje stopa recidiva.

Zajednički nazivnik navedenih inicijativa potvđuje kako povezivanjem obrazovanja, tehnologije i društvene odgovornosti dolazi do sustavnih i dugotrajnih pozitivnih promjena.

Napredak u ostvarivanju ESG ciljeva

Schneider Electric također je izvijestio o kontinuiranom napretku u okviru više temeljnih pokazatelja održivosti:

Rješenja Schneider Electrica doprinijela su smanjenju ili eliminaciji 734 milijuna tona emisija CO ₂ kod korisnika, u razdoblju od 2018. godine do danas, čime je premašena granica od 700 milijuna tona.

Dekarbonizacija dobavnog lanca bilježi znatan zamah - emisije CO₂ iz operativnog poslovanja kod 1.000 najvećih dobavljača smanjene su za 48 % , čime su se približile ciljanom smanjenju do kraja godine. Ovaj rezultat odraz je učinkovitosti Zero Carbon Project-a , koji objedinjuje lokalna rješenja, tehničku podršku na terenu, savjetovanje o obnovljivim izvorima i specijalizirane edukacije.

Program „Decent Work" dosegao je 79 % implementacije u drugom kvartalu 2025., što predstavlja rast od 39 postotnih bodova u odnosu na prethodnu godinu. Značajni pomaci ostvareni su na području Bliskog Istoka, Istočne Azije i Japana, osobito u unaprjeđenju radnih uvjeta i usklađenosti s etičkim i regulatornim standardima.

"Kao organizacija kojoj je društveni učinak u temelju poslovanja te kao trenutno najodrživija tvrtka na globalnoj razini, čvrsto vjerujemo da je obrazovanje jedan od najsnažnijih instrumenata dugoročnih promjena. Postignuće od preko milijun educiranih osoba u području energetskog menadžmenta za nas predstavlja važan orijentir i dokaz što se može ostvariti kada se strateška svrha pretoči u konkretne aktivnosti," izjavila je Esther Finidori, direktorica održivosti u Schneider Electricu. "U preostalom razdoblju do zaključenja SSI programa za razdoblje 2021.-2025., naš je prioritet - ubrzati provedbu i osigurati trajni pozitivan učinak."

Za cjelovit prikaz svih pokazatelja i napretka, dostupno je kompletno izvješće Schneider Sustainability Impact za drugi kvartal 2025., uključujući najnoviji pregled stanja i rezultata putem dinamične nadzorne ploče.

