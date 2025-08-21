Javnost želi dati novce za rješenje klimatskih promjena

Istraživanje objavljeno ranije ovog mjeseca pri Sveučilištu u Oxfordu i njihovom Institutu za novo ekonomsko razmišljanje na Oxford Martin School, Saïd Business School i Smith School of Enterprise and the Environment otkriva da kreatori politika, političari i drugi politički dužnosnici uvelike podcjenjuju spremnost javnosti da doprinese klimatskim akcijama.

Znanstvenike i autore studije je čini se na ovo istraživanje potakla proljetna izjava bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira koji je ostao zapamćen kao desni i neoliberalni premijer britanskih socijaldemokrata (Labour). U izvještaju kojeg je izdao njegov institut "The Tony Blair Institute" Blair tvrdi da globalne institucije poput COP-a i UN-a nisu uspjele postići dovoljan napredak u zaustavljanju klimatskih promjena.

Blairov institut tvrdi da je "svaka strategija temeljena na 'postupnom ukidanju' fosilnih goriva u kratkom roku ili ograničavanju potrošnje strategija osuđena na propast" te upozorava na "alarmistički" ton rasprave o klimatskim promjenama, za koju kaže da je "prožeta iracionalnošću". Ukratko, Tony Blair ni 20 godina kasnije ne prihvaća da su i drugi političari i javnost odustali od neoliberalne logike i politika koje vode u destabilizaciju društva i ekonomije.

Što kažu znanstvenici?

Nadovezujući se na prethodna istraživanja koja su otkrila da 69 posto šire javnosti podržava klimatske akcije, novi rad, objavljen u Communications Earth & Environment, pokazuje da su kreatori politika koje su anketirali istraživači procijenili tu brojku na samo 37 posto, piše Phys.org

Koautorica istraživanja dr. Stefania Innocenti, izvanredna profesorica i voditeljica istraživačke skupine Ponašanje i okoliš na Oxfordskoj Smith School of Enterprise and the Environment, kazala je za Phys.org: "Na odluke kreatora politika može utjecati njihova percepcija javnog mnijenja. Moguće je da bi njihovo podcjenjivanje koliko je javnosti stalo do klimatskih promjena moglo ograničiti njihove političke ambicije."

Istraživački tim zamolio je 191 sudionika Skupštine Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEA) da procijene koliki bi postotak svjetske populacije rekao da je spreman dati 1 posto svoje plaće kako bi pomogao u rješavanju klimatskih promjena.

Među sudionicima bili su političari, pojedinci koji rade u Ujedinjenim narodima i drugim multilateralnim institucijama, uključujući najmanje 24 aktivna pregovarača o politici.

Istraživači ne pozivaju javnost da zapravo doprinosi svojim prihodima, već su tražili od sudionika UNEA-e da procijene postotak svjetskih građana koji podržavaju djelovanje u vezi s klimatskim promjenama, a s ciljem da se utvrdi su nesklad u percepcijama.

Dr. Ximeng Fang, glavni autor i istraživački suradnik pri Saïd Business School Sveučilišta u Oxfordu, rekao je: "Nisu [problem] samo kreatori politika - naši nalazi sugeriraju da pojedinci koji igraju različite uloge na međunarodnim sastancima o upravljanju okolišem mogu djelovati pod pretpostavkom slabijeg javnog mandata za djelovanje u području klime nego što je to realno."

Drugim riječima, naši klimatski pregovarači nisu svjesni javne podrške ljudi za saniranjem klimatskih promjena i provedbom žešćih zelenih politika.

Politika kao klimatska prepreka

Činjenica da delegati, čini se, podcjenjuju globalnu podršku djelovanju u području klime u sličnoj mjeri kao i šira javnost - unatoč većem osobnom angažmanu i većem stručnom znanju o klimi - postavlja pitanja za buduća istraživanja, kažu autori.

Dr. Innocenti je dodao: "Postoje neka uvjerljiva objašnjenja za naše rezultate, koja uključuju utjecaj medija i lobiranja te učestalost izloženosti pojedincima s određenim ideološkim stajalištima. Iako je potrebno više istraživanja prije nego što možemo sa sigurnošću reći zašto kreatori politika podcjenjuju javnost u tolikoj mjeri, naši rezultati sugeriraju prisutnost pogrešnih percepcija."

Koautor dr. Joshua Ettinger, bivši istraživač DPhil Sveučilišta u Oxfordu, a sada postdoktorski istraživač u Centru za komunikaciju o klimatskim promjenama Sveučilišta George Mason, rekao je: "Nadam se da će naše istraživanje potaknuti političke dužnosnike da budu hrabriji i provode ambicioznije klimatske politike. Imaju veću javnu podršku nego što možda misle."