Ženski orgazam je evolucijski poklon

Zašto žene doživljavaju orgazam? Ono u što smo sigurni je to da mu reprodukcija definitivno nije svrha...

Klitoris, o kojem orgazam ovisi, udaljen je od "zone" snošaja, što iz evolucijskog gledišta znači da nije najbolje pozicioniran ako mu je cilj potaknuti reproduktivnu aktivnost. Znanstvenici tvrde da je neuro-endokrina baza orgazma previše složena kako bi bila puki biološki slučaj.

Voditelj istraživanja s Yalea Gunter Wagner, njegova kolegica profesorica ekologije i evolucijske biologije Alison Richard i znanstvenica Mihaela Pavlicev sa Sveučilišta Cincinnati u Ohiju tvrde da je orgazam evolucijski poklon ženama.

Naime, neuro-endokrini odgovor na ovulaciju kod životinja kao što su zečevi ili mačke sačuvan je i kod ljudi, no ne i njegova uloga u reprodukciji, objašnjava Wagner za portal Yale News.

"Uloga mu nije reproduktivna, nego neka druga koju tek moramo otkriti", kaže Wagner, autor istraživanja objavljenog u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

U kunića i mačaka klitoris se nalazi u reproduktivnom području i potiče otpuštanje hormona potrebnih za poticanje ovulacije. Riječ je o istim hormonima koji se tijekom orgazma oslobađaju kod žena, no kod žena nemaju nikakve veze s ovulacijom i reprodukcijom. Ovaj refleks više ne igra ulogu u reprodukciji, a ženske genitalije su se s evolucijom promijenile, a orgazam je ostao - kao poklon.

Kako bi provjerili ovu teoriju Wagner i kolege su zečicama ubrizgali fluoksetin, antidepresiv koji smanjuje sposobnost postizanja orgazma.

Ako postoji biološka poveznica između snošaja i ovulacije potaknute orgazmom, zečice koji su dobili antidepresiv trebali su ovulirati u manjoj mjeri. I jesu - za 30 posto manje od zečica kojima antidepresiv nije ubrizgan.

Wagner napominje kako je Freud vjerovao da je nemogućnost postizanja orgazma kod žena znak psihološke nezrelosti, dok su drugi psiholozi i psihijatri tvrdili kako je to pokazatelj genetske i li seksualne inferiornosti muškarca.

"Naši rezultati su vrlo bitni za razumijevanje ženske seksualnosti. Ako je naša teorija točna, nijedna od ovih starijih nije valjana", zaključuje Wagner.