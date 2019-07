Žene ne hrču ništa manje od muškaraca

Dobar dio žena koje su uvjerene da ne hrču, zapravo hrče visokim intenzitetom, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Clinical Sleep Medicine.

Hrkanje može biti simptom apneje koja povećava rizik od bolesti krvnožilnog sustava.

- Otkrili smo da između spolova nema razlika u intenzitetu hrkanja, ali žene imaju tendenciju podcijeniti glasnoću svoga hrkanja - rekao je jedan od autora studije dr. Nimrod Maimon, profesor na Ben-Gurionovom sveučilištu u Izraelu.

- Činjenica da žene misle da hrču rjeđe i tiše možda je jedna od prepreka da se češće jave u klinike za poremećaje spavanja - dodao je.

U istraživanju je sudjelovalo 1913 pacijenata, 675 žena i 1238 muškaraca. Prosječna dob sudionika bila je 49 godina. Prije nego što su zaspali ispunili su upitnik o tome što misle koliko često i glasno hrču.

Intenzitet hrkanja je bio ocijenjen kao blag ako je buka bila do 45 decibela, umjeren do 55 decibela, snažan do 60 decibela i vrlo snažan preko toga.

Analiza rezultata pokazala je da žene hrču jednako glasno kao i muškarci. Prije ispitivanja je 28 posto žena prijavilo da uopće ne hrče, a ispostavilo se da se to pokazalo točnim za samo njih devet posto.

Među muškarcima razlika nije bilo toliko velika. Njih je 6,8 posto bilo je uvjereno da ne hrče, a u stvarnosti ih nije hrkalo 3,5 posto.

- Mnogi misle da je hrkanje problem pretilih, sredovječnih muškaraca - kazao je stručnjak za probleme spavanja dr. Ryan Soose s medicinskog fakulteta u Pittsburghu koji nije bio uključen u istraživanje.

- Mi se kao polje medicine moramo odmaknuti od tih tradicionalnih stereotipa i priznati da potreban osobniji pristup za oba spola - zaključio je.