Žene lako prepoznaju konkurenciju

Žene će odmah prepoznati kad je u prostoriju ušla neka konkurentica koja bi mogla napraviti probleme i osvojiti muškarca kojeg je ova prva odlučila osvojiti svoga.

Ako u takvim situacijama vjerujete da će biti pravih problema - neće, zapravo, izuzetno rijetko, no da će biti prilično nezgodno - o da, hoće.

Naime, istraživanje koje je provedeno na temu privlačnosti muškarcima pokazalo je da su muškarci kojima su puštane snimke ženskih glasova, ocijenili one s višim tonovima kao najprivlačnije.

Ovo se naročito isticalo u situacijama kada su trebali izabrati favorite za jednonoćnu avanturu.

No kada su žene slušale iste snimke, mogle su točno predvidjeti koja boja glasa će se svidjeti muškarcima.

Znanstvenici vjeruju kako je viši ton glasa kod žena evoluirao da zvuči mladoliko i atraktivno potencijalnim partnerima.

Upravo su to predvidjeli istraživači koji su pretpostavili da žene koriste vokalne karakteristike kako bi uočile konkurenciju ili prijetnju njihovoj vezi, a to su one koje zvuče visoko i mladoliko.

Žene koriste svoju boju glasa da bi muškarcima poslale poruku plodnosti i mladosti, na isti način na koji dubok muški glas šalje poruku dominacije i sigurnosti, stoga, ako imate želju za zavođenjem, znate što vam je činiti.