Želim prodati poduzeće. Što sad?

Kada donesete odluku o prodaji, imat ćete okvirnu predodžbu o tome što želite za sebe i svoje poduzeće u budućnosti. No potrebno je poduzeti mnogo koraka prije nego se ta predodžba kristalizira. Je li poduzeće potpuno spremno za prodaju, znate li vrijednost poduzeća i jeste li potpuno upoznati s dostupnim prodajnim strategijama? Na besplatnom uvodnom sastanku s jednim od naših stručnjaka za spajanja i preuzimanja upoznat ćete nas sa svojim ambicijama te ćemo zajedno procijeniti koje vam strategije najbolje odgovaraju.

Procjena vrijednosti poduzeća

Potpuno je razumljivo da želite dobiti najbolju moguću ponudu, a mi to razumijemo bolje nego itko drugi. Zato toliko pažnje i truda ulažemo u opsežan informacijski memorandum koji potencijalnim kupcima daje dobar uvid u vaše poduzeće i trenutačne trendove u vašoj industriji. Uzimajući u obzir budući potencijal rasta ili sinergije, nudimo vam i pouzdanu preliminarnu procjenu vrijednosti vašeg poduzeća.

Nakon što utvrdimo zahtjeve koje kupac treba ispuniti, sastavljamo prošireni popis kandidata. Potencijalne partnere pronalazimo uz pomoć pametnih algoritama i naše sveobuhvatne baze podataka, koju smo izgradili integracijom mrežnih podataka i osobne stručnosti. Cilj nam je pronaći šest do deset potencijalnih kupaca, a na popisu će se vjerojatno naći i kupci kojih se sami nikada ne biste sjetili.

Transakcija vašeg života

Postupak obično traje od šest do dvanaest mjeseci. To je prosječni vremenski okvir koji uzima u obzir vrijeme koje će vam trebati da donesete dobro promišljenu odluku i prikupljanje sve potrebne papirologije. Marktlinkov pravni tim pravovremeno će pristupiti pripremi sve potrebne dokumentacije i ugovora. Štoviše, pobrinut ćemo se za sve korake do trenutka sklapanja transakcije kod javnog bilježnika. Učinit ćemo sve što je u našoj moći, kako bismo postigli najbolji mogući ishod.

Želite li saznati više o prodaji poduzeća?

Slobodno se obratite jednom od naših savjetnika, kako biste zajedno raspravili vašu situaciju. Marktlink je ugledno poduzeće za spajanja i preuzimanja s više od 25 godina iskustva u radu s poduzetnicima u višem segmentu malih i srednjih poduzeća. Naši stručnjaci za spajanja i preuzimanja vodit će vas svojim znanjem i predanošću do najbolje moguće transakcije. Za vas ćemo nastojati postići najbolji mogući ishod, jer Marktlinku su poduzetnici na prvom mjestu.

Razlozi za prodaju poduzeća

Je li vaše poduzeće spremno za sljedeći korak?

Razlog za djelomičnu ili potpunu prodaju poduzeća često je želja vlasnika da poduzeće podigne na višu razinu. No, za takav korak postoje i brojni drugi razlozi, a oni ovise o vašim ambicijama. Povoljan trenutak za traženje kupca je kada poduzeće bilježi impresivne poslovne rezultate nekoliko godina. Međutim, ostaje pitanje gdje pronaći idealnog kupca i što vam prodaja donosi.

Traženje kapitala za rast

Kapital možete privući iz nekoliko izvora, ovisno o vašim budućim ambicijama. Mogućnosti uključuju udruživanje sa snažnim partnerom, ulaganja privatnog kapitala, ulaganja za rast, ili druge vrste ulaganja.

Strateški partner za budućnost

Strateški partner osigurava kontinuitet i održivost poduzeća. Osim što doprinosi izlaznoj strategiji, može dovesti i do značajnog poslovnog napretka i povećanja vrijednosti poduzeća.

Jačanje konkurentnosti

Vi imate svoje poduzetničke ambicije, ali što je s konkurencijom? Po čemu se ona razlikuje i što to znači za vas? Ključno je poznavanje položaja poduzeća na tržištu i prepoznavanje područja za poboljšanje.

Uspješno širenje na strana tržišta

Krenuti u širenje u drugu zemlju od nule izazovan je pothvat. Često je puno lakše potražiti potencijalnog kupca. To je dobitna kombinacija za obje strane jer se uspješna poduzeća mogu međusobno nadopunjavati.

Modernizacija poduzeća

Iako ste uspješan poduzetnik, možda niste ažurirali i modernizirali sve aspekte svog poduzeća. Pridruživanje drugom poduzeću često donosi modernizaciju u području ljudskih resursa, računovodstva, marketinga i sl.

Mogućnosti napretka za sadašnje zaposlenike

Kada poduzeće radi maksimalnim kapacitetom, s malo prostora za usavršavanje i razvoj, prodaja može stvoriti nove prilike i prostor za osobni rast zaposlenika.

Širenje baze kupaca i dobavljača

Marketing možda nije vaša jača strana zbog, recimo, nedostatka vremena ili financijskih sredstava. Ako se pitate kako pronaći nove kupce i dobavljače, odgovor je u sinergiji koja nastaje nakon prodaje. Iskoristite te prednosti.

Očuvanje kontinuiteta poslovanja

U slučaju gospodarskog razvoja ili promjena u vašoj industriji, prodaja može donijeti sigurnost. To nije samo prilika da unovčite dio prihoda, već i da osigurate budućnost poduzeća i zaposlenika.

Jeste li spremni za sljedeći korak?

Poduzetnici su marljivi ljudi koji se danonoćno brinu o svojem poduzeću i zaposlenicima. To je vrlo zahtjevna uloga i sasvim je razumljivo da s vremenom dolazi do zasićenja. Možda zvuči paradoksalno, ali bolje je unaprijed se pripremiti za taj trenutak. U poduzetništvu su predviđanje i dobra priprema pola posla - i zato počnite već danas. To će u konačnici dovesti do najbolje transakcije.

Prodaja poduzeća

Pravi trenutak za prodaju poduzeća

Želim prodati svoje poduzeće, ali koji je najbolji trenutak? Je li prerano ili je moje poduzeće spremno? Ne bi li poduzeće prvo trebalo narasti? Priprema poduzeća za prodaju svakako je važna, ali potencijal rasta još je jedan ključni faktor u odabiru pravog trenutka.

Buduće poslovne mogućnosti poduzeća čine ga privlačnim kupcima i povećavaju njegovu vrijednost. Međutim, ako je potencijal za rast u potpunosti iskorišten i krivulja rasta opada, zanimanje će se također smanjiti. Ne čekajte da vam transakcija padne s neba, već se posavjetujte s Marktlinkovim stručnjacima o odabiru savršenog trenutka.

Priprema poduzeća za prodaju

Dobra priprema pola je uspjeha i povećava vrijednost poduzeća. Sam postupak može potrajati i nekoliko godina. Stoga počnite na vrijeme, čak i ako trenutačno ne mislite prodati poduzeće.

Priprema poduzeća za prodaju sastoji se od nekoliko koraka:

1. korak: Sveobuhvatna analiza poduzeća kojom će se utvrditi prednosti i neiskorišteni potencijali poduzeća.

2. korak: Savjetovanje i plan djelovanja za sljedećih 12 do 18 mjeseci na temelju analize.

3. korak: Provedba optimizacija kojima se postiže povećanje vrijednosti poduzeća.

4. korak: Određivanje planova za vašu osobnu budućnost nakon transakcije, što je također vrlo važno.

5. korak: Vi i vaše poduzeće sada ste spremni krenuti u potragu za pravim kupcem!

Sudjelujući u prodaji više od 1000 malih i srednjih poduzeća, Marktlinkovi stručnjaci najbolje znaju što kupci traže. Spremni smo pokazati tržištu koliko vaš poduzetnički projekt vrijedi.

Nasljeđivanje poduzeća koje odgovara vašoj situaciji

Postoji nekoliko scenarija za prodaju poduzeća. Želite li prodati sve udjele ili samo dio? Imate li nasljednika unutar poduzeća ili tražite nekog izvana? Želite li pronaći ulagača za širenje poslovanja kroz strategiju postepenog izlaska? Želite li poduzeće prodati strateškom kupcu? Mi znamo prednosti i nedostatke svake strategije i u suradnji s vama napravit ćemo plan koji vam najbolje odgovara.

Zahvaljujući pristupu koji se temelji na podacima i našoj opsežnoj i aktualnoj mreži međunarodnih ureda, kupaca i ulagača, obično pronalazimo šest do deset zainteresiranih kupaca za početak pregovora. To vam omogućuje odličan pregovarački položaj i priliku da pronađete idealnog kandidata.

