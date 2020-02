Zašto žene češće iniciraju razvod?

Žene su te, pokazali su podaci, koje u čak 70 posto slučajeva iniciraju ne samo razgovor o razvodu, već i sam razvod. Muškarci ostaju na 30 posto uz pitanje - zašto?

Odgovor nije toliko kompliciran koliko se čini na prvi pogled - one danas rade više nego ikad. Zapravo, podaci iz prosinca 2019. američkog Ureda za statistiku rada otkrili su da žene sada čine nešto više od polovice radne snage. Ali to ne znači da su im obveze kod kuće smanjene te da su one sada ravnomjerno raspoređene.

"Mislim da je brak kao institucija pomalo usporen kada je u pitanju dostizanje očekivane ravnopravnosti spolova", rekao je Michael Rosenfeld, izvanredni profesor sociologije na sveučilištu Stanford, koji je autor studije ASA-a.

"Supruge i dalje uzimaju prezimena svojih muževa i na njih se ponekad vrši pritisak. Muževi i dalje očekuju od svojih supruga da odrade najveći dio kućanskih poslova i brinu se o djeci", objasnio je.

Istraživanja su neprestano potvrđivala da žene i dalje rade više kućanskih poslova nego muškarci, čak i ako su obje strane zaposlene na puno radno vrijeme. Primjerice, izvješće američkog Ureda za radnu statistiku za 2019. pokazalo je da 49 posto žena svakodnevno obavlja kućanske poslove, nasuprot samo 20 posto muškaraca, čak i ako su oboje zaposleni.

Zato, ako se žena osjeća kao da joj je suprug ugrožen zbog njezinog uspjeha ili je sprječava u profesionalnom napredovanju, povrh svega preuzima glavninu kućanskih poslova te se brine o djeci, nemojte se iznenaditi ako poželi izaći iz takvog braka.