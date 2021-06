Zašto trebate pažljivo s tjesteninom

Kao i s drugim stvarima, previše tjestenine nije dobro za naše zdravlje. Evo što se događa s vašim tijelom ako jedete previše tjestenine.

Može se povećati rizik od razvoja dijabetesa

Mnogo je čimbenika koji utječu na razvoj dijabetesa, uključujući obiteljsku povijest i neke životne navike. Prema nekim studijama, dijeta s visokim udjelom ugljikohidrata povezana je s povećanim rizikom od razvoja dijabetesa. Budući da je tradicionalna tjestenina bogata ugljikohidratima, ako ju često jedete to bi moglo dovesti tijelo u opasnost.

Mogu vam nedostajati ključne hranjive tvari

Ako tjesteninu jedete nekoliko puta tjedno, prehrana vam može biti jednolična pa vam stoga mogu nedostajati ključne hranjive tvari. Umjesto da stalno jedete tjesteninu, opredijelite se i za neke druge obroke kako biste bili sigurni da u tijelo unosite potrebne vitamine i minerale.

Možete biti izloženi povećanom riziku od razvoja srčanih bolesti

Učestalo konzumiranje bijele tjestenine može dovesti do povećanog rizika od razvoja srčanih bolesti. U jednoj studiji objavljenoj u časopisu American Journal of Epidemiology prehrana s visokim udjelom ugljikohidrata povezana je s povećanim rizikom od razvoja srčanih bolesti.

Možda imate povišen krvni tlak

U jednoj studiji objavljenoj u časopisu Metabolism, učestalo konzumiranje prerađenih ugljikohidrata povezano je s povišenim krvnim tlakom. Povišen krvni tlak može dovesti do razvoja srčanih bolesti i stoga biste tjesteninu trebali jesti samo povremeno.

Možete se udebljati

Tjestenina je jedna od namirnica kojom se obično prejedamo jer skuhamo puno više od one količine koja se smatra dovoljnom za jednu porciju, piše Eat this. Ako jedemo previše tjestenine, unijet ćemo previše kalorija što će na kraju dovesti do debljanja.