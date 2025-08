Zašto su jaja zdrav doručak? A što zapravo nije?

Kad se analizira situacija, zapravo su svi znanstvenici stali u obranu jaja kao zdrave namirnice za doručak nakon što je novo istraživanje pokazalo da ona ne podižu razinu "lošeg" kolesterola. Iako su jaja godinama smatrana nezdravima zbog kolesterola, nova saznanja donose drugačiju sliku.

Pravi problem nisu jaja, nego zasićene masti

Istraživači sa Sveučilišta Južne Australije otkrili su da kolesterol iz jaja nije glavni razlog za zabrinutost. Problem su zapravo zasićene masti koje unosimo iz drugih namirnica poput slanine i kobasica.

Studija je pokazala da konzumacija dva jaja dnevno, u sklopu prehrane s niskim udjelom zasićenih masti, može čak smanjiti razinu lošeg (LDL) kolesterola.

Jaja imaju nezasluženo lošu reputaciju

Profesor Jon Buckley, koji je vodio istraživanje, objasnio je: "Jaja su specifična, sadrže kolesterol, ali vrlo malo zasićenih masti. Ipak, zbog kolesterola su često bila isključena iz jelovnika, iako to nije bilo utemeljeno na jasnim dokazima".

Dodao je kako je njihova studija jasno odvojila učinke kolesterola i zasićenih masti te zaključila da su zasićene masti, a ne jaja, odgovorne za povišenje razine LDL kolesterola u krvi.

"Mogli bismo reći da smo pružili čvrste dokaze u obranu jaja. Kada pripremate doručak, ne trebate se bojati jaja, veća je opasnost od dodatne porcije slanine ili kobasica", poručio je Buckley.

Procjenjuje se da čak šest od deset odraslih osoba u Engleskoj ima povišen kolesterol, a većina toga nije ni svjesna.

Cjelokupna prehrana je važnija od pojedinih namirnica

I iz Britanske zaklade za srce naglašavaju da zdravlje srca ne ovisi o samo jednoj namirnici, nego o uravnoteženoj prehrani u cjelini. Preporučuju prehranu bogatu voćem i povrćem, cjelovitim žitaricama, mahunarkama, ribom, orašastim plodovima i sjemenkama.

Takva prehrana pomaže u očuvanju zdravlja srca i krvnih žila, dok povremeni doručak s jajima ne bi trebao zabrinjavati, već dapače može biti koristan.

Stoga, jedite jaja slobodno svako jutro, samo pazite na to što stavljate uz njih... i to vam je to.