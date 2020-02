Zašto su filmovi loši za vezu

Scena u kojoj se likovi Ryana Goslinga i Rachel McAdams ljube na kiši je za pamćenje, a to je ono što vjerojatno mnogi zamišljaju kad razmišljaju o tome kakve žele da im budu veze.

Međutim, stručnjaci za odnose kažu da ljubavna priča Allie i Noa zapravo nije dobar primjer toga kako bi jedan normalan par trebao izgledati. Stručnjaci su objasnili zašto misle da Bilježnica (The Notebook) i neki drugi filmovi zapravo nisu tako sjajni kao što se čine.

Njihova romantična veza zapravo je toksična - u filmu se pokazuje kako se Noah i Allie neprestano svađali i nikad se nisu uspjeli dogovoriti ni oko čega. Tijekom tih svađa, oni bi vrištali i udarali jedni drugo - to su znakovi zlostavljanja i toksičnih veza, ali to u filmu pokušavaju normalizirati tvrdnjom da su Allie i Noah samo ludi jedno za drugim i da su te svađe normalne.

'Savršen' tip nije zapravo savršen - neki smatraju da je Noah izuzetno romantičan. Drugi smatraju da su njegovo ponašanje i postupci prilično nepoštivajući prema Allie. On ne prihvaća ne kao odgovor, a čak prijeti i da će se ubiti ako ona ne pristane na sastanak s njim. Uvjeravanje Allie da legne s njim nasred ceste također je bilo opasno, ali prikazano je kao nešto zabavno i avanturističko, piše BrightSide.

Stvara nerealnu sliku - stručnjaci smatraju kako je veza između Allie i Noah nerealna. Noah se lomi kako bi udovoljio Allie - on joj piše pisma svaki dan i gradi kuću njezinih snova, ali oni se zapravo jedva poznaju. To samo previsoko postavlja očekivanja o tome kakav bi trebao biti savršen partner. Osim toga, nakon što se godinama nisu viđali, Noah i Allie ponovno se ujedinjuju i provode ostatak svog života zajedno. No, sve što vidimo je njihova zanesenost i strast, a to jednostavno nije dovoljno za održavanje veze toliko godina.

Slični filmovi koje stručnjaci smatraju lošima

Stručnjaci za odnose naveli su i Prljavi ples, Briljantin, Ja u ljubav vjerujem (Notting Hill) i Jastog kao romantične filmove koje ne bismo trebali gledati. Na primjer, kažu da Prljavi ples pokazuje vezu u kojoj žena mora biti ovisna o muškarcu i čekati da je spasi, umjesto da se sama bavi svojim problemima.

U Briljantinu se žena mora transformirati kako bi se dopala muškarcu, a stručnjaci za odnose se slažu da je to loš primjer prave ljubavi, pa kažu da ako se ta ljubav temelji samo na izgledu, neće trajati.

Što stručnjaci savjetuju da gledamo

Među filmovima koji su se svidjeli stručnjacima bili su Annie Hall, La La Land, dnevnik Bridget Jones, pa čak i Ratovi zvijezda: Epizoda III - Osveta Sitha. Kažu da se u tim filmovima ljubav prikazuje realističnije i manje glorificirano, sa svim poteškoćama u vezi i pokušajima da veza bude čvrsta i opstane, uz komuniciranje s partnerom.